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台東新園大排清疏工程完工　居民：多年問題終獲解決

▲新園大排清疏工程順利完成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東新園大排清疏工程順利完成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

歷經多年困擾，台東市新園地區排水溝淤積問題終於獲得解決。市公所完成新園大排水溝下游的清疏工程，長約1.5公里，三週內共清理1.5萬噸的淤土，共440趟車次，成功清除多年來累積的雜草和淤泥，恢復當地乾淨、舒適的環境。台東市長陳銘風16日冒雨前往視察，感謝市公所團隊及里民的全力配合，也對成效表示肯定。

陳銘風和市公所團隊非常重視這次的清疏工作，施工期間多次前往視察、會勘，16日再次冒著大雨，前往新園大排，檢視清疏工程完成後的狀況。

陳銘風指出，這次的清疏工作，市公所團隊努力找到了淤土堆置處，將過去一直沒辦法處理的淤土清運完成，徹底清理大排的問題。清理後的排水溝不僅有效消除異味，也大幅降低了雨季的淹水風險。

市民代表巫化·巴阿立佑司也到現場關心，她接著說，陳市長努力為市民解決問題跟困難，整治過後的大排揮別過去的髒亂，環境變得舒服宜人，族人朋友都非常感謝陳市長和市公所團隊的努力。

自家農地在大排旁邊的廖先生受訪時表示，新園大排雜草重生、淤泥堆積，幾乎失去原有功能，這種情況已經非常多年，這次看到市公所團隊認真解決多年以來未改善的問題，讓大排變得乾淨清爽，內心非常感謝。

另外，在地青農謝先生也說，大排髒亂多年，不僅平時惡臭擾民，大雨來還經常因為排水不及淹水，甚至影響附近農作物，這次的清疏工程徹底解決了存在多年的困擾。

陳銘風強調，市公所將繼續推動更多有助於提升市民生活品質的基礎設施工程，致力打造更加宜居的城市環境。

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