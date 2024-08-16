出席綠能論壇　臺東縣長饒慶鈴：期盼共建綠能韌性城市

▲2024臺東綠能論壇。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

綠能永續已成為國際關注焦點，臺東縣政府致力將臺東打造成為全台第一個淨零城市，並於16日舉辦「2024臺東綠能論壇」，臺東縣長饒慶鈴開幕致詞時表示，此次綠能論壇聚焦於小水力發電、生質能應用及綠能碳排等重要議題，匯集產官學各界討論再生能源的發展趨勢，盼集思為臺東綠能發展激盪新方向，打造不一樣的綠能韌性城市。

饒慶鈴指出，臺東縣成立「綠能推動辦公室」，降低申辦再生能源的困難度，至去年舉辦28場再生能源推廣宣導，並連續兩年舉行綠能論壇，研討再生能源的實際應用與未來發展。自上任以來，縣內再生能源裝置容量由19.58MW增至82.24MW，成長率達4倍，其中以太陽光電最多，並以對環境友善的屋頂型為主；其次為小水力發電，縣內水力發電廠有4座；擁有豐富的地熱資源，已有地熱發電案場持續運作，未來將持續朝生質能等其他再生能源發展。

臺東發展再生能源的願景已訂出目標，希望地熱能60%、小水力發電29%，以及其他再生能源，運用既有豐富的天然資源、綠水綠能，這是全體縣民都有的共識，希望打造臺東成為全臺第一個零碳城市。



縣府財經處說明，2024臺東綠能論壇聚焦在小水力發電、淨零公正轉型、生質能發電及綠能碳排與法規興利防弊等議題深入探討與交流，並邀請國立臺灣大學水工試驗所劉宏仁博士、國際氣候發展智庫趙恭岳執行長、台灣碳權交易推廣協會魯臺營常務理事及國立交通大學環境工程甘其銓博士等擔任講者，並安排綠能實際設置案例分享，讓與會者能藉此更了解再生能源的設置過程及應用。

在小水力發電方面，劉宏仁博士表示，小水力發電將成為我國2050淨零架構下的第三大綠色能源，其優勢包括開發時間短、可與地方創生結合及可依不同類型的地形進行開發，非常符合臺東縣府發展再生能源的理念，並藉由國外案例提供臺東未來參考的建議；同時也邀請到台水第十區管理處分享全國首座淨水場結合小水力發電的經驗。

國際氣候發展智庫執行長趙恭岳則分別從氣候、產業、金融等方面，講解淨零過程中的影響，強調在發展永續目標的同時，如何最大化地兼顧每個人是公正轉型的關鍵課題；在生質能議題上，魯常務理事指出，氣候變遷、減碳、空污、綠色能源及循環經濟都是密切相關的永續議題，並提供關山鎮、鹿野鄉等地未來發展生質能的方向。

臺東地檢署與縣府政風處及相關警政單位為打擊妨害綠能產業犯罪，成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，甘其銓博士指出，綠能產業涵蓋越來越廣泛及多元，藉由跨域行政資源整合，聯合各部門共同努力杜絕綠能弊案，減少再生能源未來發展阻礙。