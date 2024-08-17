獨／直擊工地「粉塵狂飄」災難現場！　居民怒：空氣濾清器天天紅

▲工地從上面丟東西下來，造成粉塵亂飄，對面住戶家裡的空氣濾清器都變成紅色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市仁武區京吉三路一棟正在興建中的大樓，竟然直接從上頭把疑似建築廢料往下丟，重力加速度撞到地面的塵土造成大量粉塵，現場宛如災難現場，現在民眾拍下畫面，向《東森新媒體ETtoday》投訴，希望高雄市政府有關單位前來稽查解決。

就在17日下午，仁武區京吉三路的居民拿出手機拍下畫面，就看到一處興建大樓工程的工地從上面丟東西下來，結果造成大量建築粉塵白煙，結果隨著風向飄到對面。，造成對面居民苦不堪言，居民認為這樣會造成「呼吸道」的重大影響，因為自己的空氣濾清器在同一時間整個亮紅燈，顯示當下的空氣品質非常不好，民眾拍下畫面向《東森新媒體ETtoday》投訴。





▲工地從上面丟東西下來，造成粉塵亂飄，對面住戶家裡的空氣濾清器都變成紅色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對此事，記者詢問工地的黃先生，他表示第一時間就有看到，已經請廠商停止，所以已經「處理好了」。

不過民眾表示居住品質嚴重被影響，長期下來都無法開窗，希望高雄市政府有關單位看到這個情況之後，能夠依法來處理。記者將影片傳給高雄市環保局，環保局看完影片之後將前往稽查，同時表示「營建工地以管道滑落廢棄物，產生明顯粒狀污染物，將依違反空污法32條規定，裁處10萬到500萬元罰鍰」。