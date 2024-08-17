8度酒駕！無照工人辯有病求輕判　「關9個月剛出獄」法官打臉

▲高雄劉姓男子酒駕8次，遭法院判處10月徒刑。（示意圖，非當事人／資料照）

記者郭玗潔／高雄報導

劉姓男子去年喝完酒後，無照從高雄騎機車到屏東，在路上不慎追撞蘇姓女騎士，警方到場酒測，發現劉男酒測值高達0.83，將他移送法辦。屏東地院審理，法官認為他已是第8次酒駕，依累犯處他10月徒刑，劉男上訴到高雄高分院，辯稱他有幻想、幻聽才會酒駕，但法官不採信，駁回上訴，全案定讞。

判決指出，劉男於去年12月21日下午3時許，在高雄市大順路近建工路上某檳榔攤內飲用啤酒後，於5時騎機車行經屏東縣屏東市建國路與大溪路口，不慎追撞蘇姓女騎士騎乘的機車，幸無人受傷，警方到場處理，發現劉男吐氣所含酒精濃度達濃度達每公升0.83毫克，依公共危險罪起訴。

劉男審理時供稱，他也忘記車禍時的情形，「我做筆錄時我說我的車子沒有倒，但有人提出行車紀錄器影片，發現我的車子有倒，所以我有點迷迷糊糊」，但辯稱警察沒拿水給他喝、等15分鐘後再測，酒測值才會這麼高。

屏東地院審理時，法官認為劉男之前已有7次酒駕，最近2次於2022年12月判處合併執行9月徒刑、併科罰金4萬確定，劉男剛於去年5月22日執行完畢，機車駕照也遭註銷，卻馬上再犯，可見他遵循法律的意識薄弱，依犯不能安全駕駛動力交通工具罪，累犯，處10月徒刑。

劉男又上訴，辯稱他因壓力過大產生幻想、幻聽，才會酒後駕車，且他領有殘障手冊，已安排前往醫院接受心理衡鑑，請求法官從輕量刑。

不過高雄高分院法官認為，劉男並未提出任何證據，就算有，也難因此反推他酒駕時有任何精神障礙，導致辯識行為能力減低，另原判考量劉男曾從事水電工、粗工，每月需付房租1萬、給前妻7千元等經濟狀況，已判處中間偏低的刑度，量刑並無失當，駁回上訴，全案定讞。