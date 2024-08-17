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社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄保時捷掛註銷車牌被抓　擋風玻璃放警友證...還找人關說　

▲一名擺放警友證的保時捷被員警查獲車牌註銷，還打電話找人來關說 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名擺放警友證的保時捷被員警查獲車牌註銷，車主還打電話找人來關說 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一名男子開著保時捷上路，被眼尖的員警發現車牌已經註銷，因此將他攔下，把車牌跟車子扣回派出所，而男子疑似找人關說放行，同時車上還放有「警友證」，不過所長堅持依法行政，將註銷的車牌拆下，繳回監理機關。

高雄警方日前在路上在執行「淨牌專案」時，發現一輛保時捷的車牌已被監理站註銷，於是將他攔了下來，請他返回派出所說明。

員警將人車帶回派出所之後，透過電腦查詢確定這台車牌因為先前「超速40公里」被認定為危險駕駛，因此不但被重罰1萬2千元到3萬6千元，及須接受道路交通安全講習外，車主也要連坐吊扣車輛牌照6個月。

▲一名擺放警友證的保時捷被員警查獲車牌註銷，還打電話找人來關說 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名擺放警友證的保時捷被員警查獲車牌註銷，前車牌已經被員警拔下。（圖／地方中心攝）

▲一名擺放警友證的保時捷被員警查獲車牌註銷，還打電話找人來關說 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲保時捷的後車牌因為被註銷，還在路上跑，所以被員警拔下繳回監理站 。（圖／地方中心攝）

不過這台保時捷的車牌因為沒有繳回監理站吊扣，所以被監理站註銷車牌，但沒想到車主竟然還大搖大擺的開著這輛車到處趴趴走，而這台車的車主疑似是警友，因為車輛擋風玻璃前還放有「警友證」，同時在他進到派出所之後，該所的所長還接獲關說電話，要所長「幫忙」。

所長當下拒絕，並且強調「依法行政，同時扣牌的單位是監理機關」，若是放行將會害同事瀆職！堅持將車牌繳回監理站。

另外依照規定僅須扣牌，就可以領走車輛，但令人不解的事！從扣牌的那一天起，車主卻把車一直擺在派出所，已經4天了還不領回，簡直把派出所當成了「免費停車場」，當員警是免費保全幫忙顧車。

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