獨／「鴨頭」遭狙殺！妻陪相驗5小時淚未停　8歲兒不知父已逝

地方中心／高雄報導

屏東新生代角頭「鴨頭」陳昫豪昨(15日)在高雄當街狙殺身亡。檢方指示今(16日)解剖複驗，據悉，陳昫豪的崁頂鄉代會主席妻子楊芷瑜在認屍過程中頻頻啜泣，而陳昫豪的兒子也來到殯儀館，不過疑似不懂發生什麼事情，在辦公室天真的玩耍。

▲屏東角頭「鴨頭」遭當街狙殺，民代妻楊芷瑜攜兒悲痛認屍。（圖／地方中心攝）

檢察官昨日已對陳昫豪遺體進行初驗，初判他腹部中2槍，不過仍必須釐清他體內是否還有卡子彈，以及確認楊姓槍手究竟開了幾槍，因此今日上午8點先對遺體X光掃描，9點進行解剖複驗。

▲白衣人擺出雨傘陣阻擋拍攝。（圖／地方中心攝）

陳昫豪的妻子是崁頂鄉代會主席妻子楊芷瑜，今日3台賓士抵達殯儀館，楊芷瑜身穿全黑、戴著口罩和墨鏡現身，多名白衣人則撐起雨傘，隨後跟隨檢方進行流程。由於身分特殊，加上家屬起初不願接受屍體解剖，堅持要把遺體運回屏東，警方今日也出動20名員警到場戒護，就怕現場有突發狀況。

據悉，楊芷瑜是在媽媽、同父異母的姊姊和妹妹、兒子陪同下進行相驗，而在解剖過程中，楊芷瑜落淚不止、頻頻啜泣，但仍強忍情緒走完流程。而兒子疑似不懂發生什麼狀況，在一旁天真的玩耍。

▲「鴨頭」兒子疑似對父親過世一事仍不知情。（圖／地方中心攝）

稍早複驗結果出爐，死者下背部遭子彈射入後貫穿腰椎、腹主動脈、下腔靜脈及十二指腸、肝臟之後射出，致腹腔內大出血而生死亡結果。不過詳細死因，仍須依照法醫鑑定報告為準。另據知情人士透露，陳昫豪身上有7、8個彈孔，透過X光機掃描後，體內未再發現子彈。

這起槍擊事件發生在15日中午11點多，當時陳昫豪出現在左營區明華一路一家桌遊店，35歲的楊姓槍手已在外埋伏，等陳昫豪和4名小弟走出店外，楊姓槍手就尾隨上去，對著陳昫豪開了3槍後離去，但是在跑步過程中掉了彈夾，楊姓槍手折返回去撿，同時懷疑陳昫豪還沒死，又繼續補3槍，接著回到自己的白色轎車內駕車離去。

陳昫豪倒地後，11點52分被友人送往大同醫院，急診醫療團隊立即展開急救，經急診醫師檢傷為1級，發現傷者腹部有2處明顯外傷，到院時已無呼吸心跳，醫護人員全力搶救後，仍於中午12點21分宣告不治。