聯合國推疫苗接種　加薩通報「25年來首起」小兒麻痺病例

▲加薩戰爭爆發，民眾接種疫苗被延誤，導致已絕跡25年的小兒麻痺在加薩再次現蹤。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲以色列與哈瑪斯停止戰鬥，讓數以十萬計的孩童接種疫苗後，加薩衛生部今天通報，加薩出現25年來第一起小兒麻痺病例。

法新社報導，設於雷馬拉（Ramallah）的加薩衛生部表示，在約旦進行的檢測證實，加薩走廊一名未接種疫苗的10個月大嬰兒感染小兒麻痺症。

聯合國表示，加薩已有25年沒有通報小兒麻痺個案，但6月在加薩走廊廢水採集的樣本中，發現了小兒麻痺病毒第2型。以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩打了11個月的戰爭。

加薩衛生部表示：「醫師懷疑患者出現與小兒麻痺症相符的症狀。在約旦首都安曼進行必要檢測後，證實患者感染小兒麻痺。」

古特瑞斯才剛呼籲加薩戰爭停火兩次、各為期7天，讓超過64萬孩童接受疫苗後，加薩就通報25年來首起小兒麻痺病例。

小兒麻痺病毒最常透過廢水與受汙染的水擴散，具高度傳染性，可導致畸型與癱瘓且可能致命，主要影響5歲以下兒童。

聯合國衛生與兒童機構表示，已研擬了詳盡計畫幫助遭到圍困的加薩走廊各地的兒童，並可能在這個月就執行，但需要持續10個月的以哈戰爭暫停戰鬥。

古特瑞斯在紐約聯合國總部向媒體表示：「要預防與遏止小兒麻痺擴散，需要採取大規模、協調一致且緊急的行動。」

他說：「我懇請各方立即提供具體保證，確保為疫苗接種行動實施人道暫停措施。」

世界衛生組織（WHO）與聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，他們計劃在加薩走廊各地實施兩次各為期7天的小兒麻痺病毒第2型疫苗接種行動，從8月底開始。