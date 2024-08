以色列下令「加薩2地」撤離！　即將強攻哈瑪斯

▲加薩走廊南部汗尤尼斯當地的巴勒斯坦人在墓地避難。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列國防軍16日針對加薩走廊發布最新一波撤離令,呼籲汗尤尼斯北部以及迪爾巴拉(Deir al-Balah)東部的巴勒斯坦居民離開,因為以軍即將採取行動打擊哈瑪斯。以軍宣稱,這些地區被哈瑪斯作為朝以色列發射火箭彈與迫擊砲的基地。

以色列時報、衛報報導,這次被指定疏散的區域,就是先前被指定為人道主義安全區的地方,以軍透過飛機投放傳單,也透過簡訊、電話、媒體管道向當地居民宣布撤離消息。

以軍表示,由於多起恐怖主義行為,利用人道主義區從事恐怖活動,以及從汗尤尼斯北部社區朝以色列發射火箭彈的事件,留在此區已經變得很危險,「以色列國防軍即將對恐怖組織採取強而有力的行動,呼籲留在汗尤尼斯北部、迪爾巴拉東部的居民暫時撤離至調整過後的人道主義區」。

以軍宣稱,提早發出警示是為了減輕對平民的傷害。軍方消息人士透露,醫療機構不需撤離,以軍已與巴勒斯坦衛生官員、國際社會官員通報此事。

The Israeli military has issued new evacuation orders for Palestinians sheltering in northern Khan Yunis and east Deir al-Balah, significantly shrinking the designated "humanitarian zone" or "safe zone."



This is the fifth evacuation order issued by the military within the last… pic.twitter.com/V0hqCYGcJr