以色列下令「加薩2地」撤離！　即將強攻哈瑪斯

▲加薩走廊南部汗尤尼斯當地的巴勒斯坦人在墓地避難。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍16日針對加薩走廊發布最新一波撤離令，呼籲汗尤尼斯北部以及迪爾巴拉（Deir al-Balah）東部的巴勒斯坦居民離開，因為以軍即將採取行動打擊哈瑪斯。以軍宣稱，這些地區被哈瑪斯作為朝以色列發射火箭彈與迫擊砲的基地。

以色列時報、衛報報導，這次被指定疏散的區域，就是先前被指定為人道主義安全區的地方，以軍透過飛機投放傳單，也透過簡訊、電話、媒體管道向當地居民宣布撤離消息。

以軍表示，由於多起恐怖主義行為，利用人道主義區從事恐怖活動，以及從汗尤尼斯北部社區朝以色列發射火箭彈的事件，留在此區已經變得很危險，「以色列國防軍即將對恐怖組織採取強而有力的行動，呼籲留在汗尤尼斯北部、迪爾巴拉東部的居民暫時撤離至調整過後的人道主義區」。

以軍宣稱，提早發出警示是為了減輕對平民的傷害。軍方消息人士透露，醫療機構不需撤離，以軍已與巴勒斯坦衛生官員、國際社會官員通報此事。