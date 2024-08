俄軍後勤斷了！庫斯克「關鍵大橋」被炸毀　恐面臨補給危機

▲基輔據稱炸毀了俄羅斯庫斯克一座具有戰略價值的大橋。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭軍隊持續進攻俄羅斯邊境庫斯克(Kursk),炸毀一條俄軍運送士兵、具有重要戰略價值的大橋,造成至少27個定居點的交通中斷,也令俄軍的後勤補給面臨威脅。

綜合外媒報導,庫斯克州長史米爾諾夫(Alexei Smirnov)16日證實,烏克蘭軍隊在一場跨境進攻行動中摧毀了庫斯克一座橫跨塞姆河(Seim River)的大橋。儘管基輔尚未證實此次襲擊,但親克里姆林宮的Telegram頻道Mash指出,烏克蘭軍隊使用高機動性多管火箭系統(HIMARS)多次攻擊了這座大橋。

據Mash指出,這座平時被俄軍用來運送士兵與疏散平民的大橋被破壞後,當地有27個定居點的交通已被切斷。俄羅斯反對派媒體「歷史」(Istories)也表示,這座橋「是俄軍的關鍵後勤區域」,換言之,如今塞姆河以南的俄軍已失去後勤保障,令他們的補給受到威脅。

Kursk Offensive: Ukrainian forces destroyed a key bridge over the Seim River in Glushkovo. This essentially cuts off Russian reinforcements from a huge area in Kursk region. pic.twitter.com/NAkClz2qya