俄軍後勤斷了！庫斯克「關鍵大橋」被炸毀　恐面臨補給危機

▲基輔據稱炸毀了俄羅斯庫斯克一座具有戰略價值的大橋。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭軍隊持續進攻俄羅斯邊境庫斯克（Kursk），炸毀一條俄軍運送士兵、具有重要戰略價值的大橋，造成至少27個定居點的交通中斷，也令俄軍的後勤補給面臨威脅。

綜合外媒報導，庫斯克州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）16日證實，烏克蘭軍隊在一場跨境進攻行動中摧毀了庫斯克一座橫跨塞姆河（Seim River）的大橋。儘管基輔尚未證實此次襲擊，但親克里姆林宮的Telegram頻道Mash指出，烏克蘭軍隊使用高機動性多管火箭系統（HIMARS）多次攻擊了這座大橋。

據Mash指出，這座平時被俄軍用來運送士兵與疏散平民的大橋被破壞後，當地有27個定居點的交通已被切斷。俄羅斯反對派媒體「歷史」（Istories）也表示，這座橋「是俄軍的關鍵後勤區域」，換言之，如今塞姆河以南的俄軍已失去後勤保障，令他們的補給受到威脅。

Kursk Offensive: Ukrainian forces destroyed a key bridge over the Seim River in Glushkovo. This essentially cuts off Russian reinforcements from a huge area in Kursk region. pic.twitter.com/NAkClz2qya — Igor Sushko (@igorsushko) August 16, 2024

此前，烏克蘭軍事總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）指出，烏方在庫斯克的行動取得了良好進展，「攻擊部隊持續戰鬥，在部分地區向敵方推進一至三公里」，而烏方也會持續戰鬥，並有望在距離邊界13公里的馬拉洛克尼亞村（Mala Loknya）的持續戰鬥中俘虜多人。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭的軍事攻勢旨在摧毀俄羅斯的後勤線並消耗其儲備，烏方將持續鞏固其在庫斯克的陣地，還暗示會將控制的俄國領土用來交換被俄軍佔領的烏克蘭土地。

與此同時，俄軍在頓內茨克地區（Donetsk）加強了其攻勢。當地政府16日通報，距離2個重要戰略城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）和米爾諾赫拉德（Myrnohrad）不到10公里的地方已出現俄軍的蹤跡，敦促居民緊急撤離。