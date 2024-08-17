烏克蘭奇襲挺進俄國　美前官員：台灣可效法跨境攻勢

▲烏克蘭一路打入俄羅斯庫斯克州。（圖／路透社）

文／中央社

烏克蘭一路打入俄國境內。美國前官員魯賓認為，強有力的攻勢就是最佳防禦，烏克蘭對台展示了將戰鬥擴至俄領土的智慧；正如美國不應試圖將烏克蘭的戰鬥侷限在烏國本土，台灣也不應依地理範圍限制反擊行動。

華府智庫美國企業研究所（AEI）學者魯賓（Michael Rubin）2002至2004年曾任國防部長辦公室顧問，他昨天在國家安全期刊（National Security Journal）網站發文，分析烏克蘭近日打入俄國境內庫斯克（Kursk）可供台灣借鏡之處。

魯賓寫道，烏克蘭及台灣不只在歷史上具有相似性，兩者給入侵者帶來的問題也類似。一如俄羅斯對烏克蘭所做，中國可以以飛彈攻擊及空襲摧毀台灣基礎設施並造成巨大破壞。就像俄羅斯佔領克里米亞（Crimea）和烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）一樣，中國也可以併吞台灣離島。

然而，要佔領整個台灣將導致解放軍付出成千上萬甚至數十萬的傷亡代價，這與俄軍入侵烏克蘭所付出的代價相似。

魯賓說，在對烏克蘭發動攻勢前，俄羅斯陸軍享有頂級聲譽。拜登政府評估俄羅斯可以在兩週內拿下烏克蘭。拜登（Joe Biden）及國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也試圖說服烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在俄軍入侵前離境。

中國雖然名聲令人畏懼，但也是未經考驗的大國。中國已經證明能征服南海無人礁，但1979年打了一個月的中越戰爭戰敗以來，沒有參與嚴重的戰爭。如今，中國硬體令人印象深刻，但部隊仍未經過實戰考驗。

魯賓指出，美國決策者認為中國研究並吸收了俄羅斯侵略烏克蘭的經驗，但重要的是要了解到台灣也能效法烏克蘭。烏克蘭推進俄國庫斯克州（Kursk），暴露了領土防禦是俄羅斯政權的致命傷。

如果中國入侵，台灣防禦的關鍵將是強力進攻。學者章家敦建議，台灣摧毀中國的水壩可能會導致數千萬人死亡。即使只是提出這種情境也強化台灣的嚇阻力。

魯賓寫道，從金門對廈門發動炮擊，可能造成數萬人死亡。滲透不必是單向的。當然，中國會試圖將特種部隊滲透到台灣；台灣應該以其人之道，還治其人之身。

許多中國人對習近平的專制和腐敗統治感到憤怒。如果台灣能讓中國變弱，中國人民可能會趁機挑戰共產黨災難性的統治。

他表示，鄰國也可能利用中國士氣低落的機會入侵中國，考量到中國數十年來對印度喜馬拉雅山區拉達克（Ladakh）及西藏等地的侵略，這是正義之舉。

烏克蘭可以給台灣的經驗方面，魯賓說，承受俄羅斯兩年半的打擊後，烏克蘭展示了將戰鬥擴至的智慧。台灣的領土及人口可能不及烏克蘭，但這個經驗依然適用。

北京現在應該理解，如果入侵台灣，中國沒有一個沿海城市是安全的。