蔣萬安設「麟洋路」　吳思瑤批蹭過頭：全台「中正路」蔣敢改名？

▲蔣萬安宣布將「麟洋配」國中母校前的道路別名為「麟洋路」。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長蔣萬安昨宣布，未來要將羽球金牌王齊麟、李洋的母校中山國中前的復興北路361巷設立一個別名為「麟洋路」，引起討論。對此，綠委吳思瑤今（17日）表示，蹭過頭實在矯情，全台灣有高達196條「中正路」，蔣萬安敢開刀更名嗎？「這樣消費奧運英雄的作法討喜嗎？我不知道。但這種恩寵式的政治哲學，我倒是極端厭惡。」

台北市政府16日舉辦「2024 Taiwan Heroes 臺灣之光 臺北驕傲」時尚派對，出席的台北市籍選手包含羽球金牌王齊麟、競技體操銅牌唐嘉鴻、拳擊銅牌吳詩儀等10位。活動會上，蔣萬安突然宣布，為讓奧運精神深植台灣人心中，未來要將王齊麟、李洋的母校中山國中前的復興北路361巷，設立一個別名為「麟洋路」。

吳思瑤質疑，有人會支持蔣萬安設「麟洋路」？有問過麟洋本人嗎？蹭熱度剛好就好，過頭實在矯情。全台灣有高達196條「中正路」，蔣萬安敢開刀更名嗎？除了大搞威權崇拜，蔣介石治台時期還利用道路命名來做為「政治恩寵」的工具，例如「林森南北路」，是以接替蔣擔任國府主席的林森之名來命名；士林區「雨農路」，是以特務頭子的戴笠字號而命名。

吳思瑤指出，上一次政客操作道路更名的就是連勝文了。2014參選台北市長為了鞏固基本盤，宣布當選後把「市府路」改為「經國路」，但曾任蔣經國秘書的宋楚瑜第一時間跳出來反對，因為「經國先生不喜歡個人崇拜」。

吳思瑤表示，國民黨利用領袖人名或中國地名，來置入基於統治需求的政治效果，這種威權遺物迄今仍盤踞台灣社會，在追求轉型正義的今日，早該翻頁甚至平反，但偏偏蔣萬安還在搞「麟洋路」這種粗劣的政治操作，就算是別名也大可不必。

吳思瑤感嘆，什麼年代了，這些國民黨政N代還在操作空間政治舊思維，消費對其政治立場有利的他者，連勝文對準的是緬懷諸先烈的黨國選票，蔣萬安圖的則是運動族群及年輕選票，蔣萬安的政治DNA果然是國民黨真傳，「這樣消費奧運英雄的作法討喜嗎？我不知道。但這種恩寵式的政治哲學，我倒是極端厭惡。」