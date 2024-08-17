宣布設別名「麟洋路」！　蔣萬安：後續會啟動相關程序

▲蔣萬安與巴黎奧運羽球選手王齊麟出席台北市政府所舉辦奧運英雄時尚派對。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市長蔣萬安昨宣布，未來要將羽球金牌王齊麟、李洋的母校中山國中前的復興北路361巷設別名為「麟洋路」，引發各界議論。蔣萬安上午陪同基隆市長謝國樑掃街前受訪表示，設「麟洋路」別名是要彰顯麟洋兩人的台灣精神，過去也有這樣的慣例，後續會啟動設立別名的程序，會讓在地初步同意，也會辦地方說明會等，希望大家共同支持。

對於蔣萬安宣布中山國中前的復興北路361巷設立別名為「麟洋路」，綠委吳思瑤認為，蹭過頭實在矯情，全台灣有高達196條「中正路」，蔣萬安敢開刀更名嗎？此外，也有網友酸，「支持中正路改成麟洋路」。

蔣萬安表示，李洋、王齊麟是台灣的驕傲，也是台北的驕傲，所以市府特別選在中山國中前的巷子，也就是復興北路361巷，因為他們都是台北市中山國中畢業的校友，所以選定這條巷子，在不更改正式路名的前提下，設一個別名，讓這條巷子也可以稱為「麟洋路」，過去也有這樣的慣例，後續會啟動設立別名的程序，也會讓在地初步同意，也會辦地方說明會等等。

蔣萬安強調，這條巷子設立別名，最主要是要彰顯麟洋他們代表的台灣精神，也就是面對逆境，在各方不看好情形下，他們奮力拚到最後一刻，為台灣創下最高榮耀，也創下奧運紀錄，他們代表台灣的勇者，他是國家的戰士，所以設立別名，後續會啟動相關程序，希望大家共同支持，讓奮力拼搏的精神，成為北市的DNA。

對於有網友酸，要將中山路、中正路都改名，蔣萬安則沒有正面回應，他表示，麟洋奮力拼搏的精神，堅持到最後一刻，相信很多鄉親跟他一樣守在電視前，隨著兩人征戰過程心情很緊張，最後一刻，讓台灣被世界看到，大家同感驕傲。