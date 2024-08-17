快訊／大雷雨灌2縣市　警戒區出爐

▲對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶影響，對流旺盛，雨區持續擴大，中央氣象署今(17日)中午12時21分針對台中市、苗栗縣等2縣市發布大雷雨即時訊息，劇烈降雨警戒1小時。

氣象署中午12時21分針對台中市、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時15分。氣象署提醒外出慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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今天台灣仍處於大低壓帶中，各地雲量偏多，天氣不穩定，易有短延時強降雨；環境吹西南風，中南部地區及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨，且南部地區降雨較為持續，有局部大雨或短延時豪雨發生的機率。

氣象署表示，中午過後各地有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，伴隨雷擊及強陣風，並有局部大雨發生的機率，尤其中部以北地區午後有局部短延時豪雨發生的機率，且局部地區到晚上仍有降雨，外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

大雷雨即時訊息示警區域

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉

台中市：豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、后里區、神岡區、大雅區、石岡區、外埔區、大安區