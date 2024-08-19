西南風挾雨彈再轟中南部連2天　午後雷雨襲各地

記者蔡亞樺／台北報導

今（19日）凌晨2時，位於台灣東方的熱帶性低氣壓增強為颱風「雲雀」，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，預測路徑將進入東海，趨向朝鮮半島，對台灣無威脅，但今、明天台灣處於低壓帶，中南部有不定時降雨，且午後熱力作用下，各地亦有熱對流帶來短暫陣雨或雷雨機會。

▲今、明天中南部易有不定時降雨，且午後熱力作用下，各地亦有短暫陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

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天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，雲雀颱風結構並不好，環流中心大約在宮古島東方海面，實際觀測來看，宮古島、琉球本島、久米島一帶有觀測約5到6級的平均風，從防災的角度，日本氣象廳拉上來成為颱風還算是ok。

▲日本氣象廳把台灣以東的熱帶性低氣壓，命名為今年第9號颱風雲雀。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

他預估，雲雀颱風未來會向北移動，不會接近台灣附近，不必擔心突然發颱風警報，要注意的還是今、明天因為它的北上，造成西南風增強所帶來的影響，中部以南留意豪大雨，其他地方注意午後局部大雷雨。

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今、明天，台灣將持續處於低壓帶中，天氣仍不太穩定，雲量較多，迎風面中南部易有不定時降雨，時有較大雨勢，且午後熱力作用下，各地亦有熱對流帶來短暫陣雨或雷雨機會，瞬間有較大雨勢。

▲雲雀颱風路徑潛勢圖 。（圖／氣象署提供）

他提醒，今、明天因颱風北上，台灣附近的西南風速增強，迎風中南部降雨將增加，有局部大雨或甚至是短時豪雨機會。

林孝儒表示，周三起太平洋高壓西伸增強至台灣附近，低壓帶及雲雀颱風都將遠離，台灣附近水氣減少，大氣穩定度提高，各地降雨機會明顯減少，午後熱對流雷陣雨亦較侷限於山區發展，不過氣溫將持續上升，天氣炎熱。