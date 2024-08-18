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準颱風在旁邊！西南風補力「短延時豪雨」下到發紫　圖看降雨熱區

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲台灣位處低壓帶，天氣不穩定 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

聽見下雨的聲音！中央氣象署表示，台灣仍處在低壓帶，各地雲量偏多，由於南海海面上水氣越來越多，加上西南風增強影響，降雨隨風向陸地接近，明天（19日）有短延時強降雨的可能，尤其南部易出現豪雨。預計這波雨勢將下到21日（周三），各地恢復夏季天氣型態，高溫炎熱，飆回36度。

氣象署預報，明天台灣仍處於大低壓帶中，而且西南風加強帶來充沛水氣，中南部地區及澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區可能有局部短延時豪雨出現；其他地區上半天大致多雲，僅北部地區有零星短暫陣雨，午後北部、東半部易有雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

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由於環境相當不穩定，雷雨發生時可能伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風。氣溫方面，明天中南部天氣陰雨，高溫約29至31度，其他地區約32至33度。

▼南部有短延時豪雨「紫爆」可能。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▼熱帶低壓生成，部分強對流雲系延伸到台灣東部近海 。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

受西南風增強影響，氣象署也提醒，桃園至彰化沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖將有8至9級強陣風，沿海風浪也將增大；另外，本周為新北至嘉義沿海的年度天文大潮、西南部及東北部沿海潮位亦偏高，在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。

台灣東邊海面上、琉球南方海面的低氣壓，於今天下午2時增強為熱帶性低氣壓，雷達回波中可見環流雨帶，對流發展相當旺盛，甚至部分強對流雲系延伸到台灣東部近海。預計未來朝北向東海移動，對台灣天氣沒有直接影響。

這波雨勢預計將持續到20日（周二），氣象署指出，低壓帶持續影響且西南風偏強，20日清晨中南部及澎湖、金門、馬祖雨勢仍然明顯；白天起雨勢減緩，但水氣仍偏多，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雷陣雨，有較大雨勢發生的機率；北部及東半部地區則為多雲，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，仍有局部大雨發生的機率，天氣仍不穩定。

到了21日至25日（周三至下周一）高壓勢力逐漸增強，水氣減少，天氣回穩；全台大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，21日、22日清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨；金馬澎21日、22日仍有短暫陣雨，23日起也轉為多雲到晴的天氣；由於雲量減少，高溫普遍回升至35度左右。

▼西南風增強，南部防豪雨。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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