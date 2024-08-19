雲雀颱風奔韓　低壓＋西南風增強「降雨熱區曝」

▲新生成的雲雀颱風，正開心前往韓國。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今年第9號颱風「雲雀」於今（19日）凌晨2時生成，氣象專家林得恩指出，雲雀颱風正開心前往韓國，台灣暫無颱風侵襲，但今、明天受低壓帶及西南風增強，中南部及離島有局部較大雨勢。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，今日至周五台東有焚風發生的機率，請注意。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，目前，西北太平洋海域上的2個颱風，1個是安比颱風，今日就會減弱，並轉為溫帶氣旋；另1個為新生成的雲雀颱風，正開心前往韓國，準備大啖泡菜一番。

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林得恩說，台灣雖然暫無颱風侵襲之慮，但今、明天，受低壓帶及西南風增強緣故，天氣極為不穩定，中南部及澎湖、金門、馬祖會有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢發生的機率。

他表示，其他地區為多雲，北部、東北部及其他山區午後仍有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，外出請注意天氣的變化，並攜帶雨具備用。

賈新興在臉書指出，明日彰化以南有局部短暫陣雨，午後桃園以北及宜花有局部短暫陣雨。周三清晨嘉義以南有零星短暫雨，午後中投、北部山區、南部山區及宜花山區有零星短暫陣雨。

他表示，周四至周五，午後北部及宜花東山區有局部短暫陣雨。周六午後各地有局部短暫陣雨，周日午後桃園以南有局部短暫陣雨，其他山區有零星短暫陣雨。

他說，下周一至下周二，午後北部及中南部有零星短暫陣雨。下周三午後，北部、東北部、宜花及中南部有零星短暫陣雨。另今日起至周五，台東地區有局部焚風發生的機率，請注意。

賈新興提到，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展之跡象。原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，於今晨2時增強為輕颱雲雀，預估朝北移動有接近韓國附近的趨勢。