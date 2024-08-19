快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

記者陳俊宏／台北報導

今日雨最多！中央氣象署表示，原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，今日凌晨2時發展為今年第9號輕度颱風「雲雀」（JONGDARI），預測朝北向東海移動，對台灣無直接影響。不過，氣象署提醒，今日南部有局部短延時豪雨發生機率。

▲氣象署觀測，雲雀今晨2時中心位置在台北東方430公里海面上，向北北西轉北進行。（圖／tropicaltidbits）



氣象署今晨對高雄市、屏東縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄及屏東地區有局部大雨機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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氣象署指出，今天台灣仍處於大低壓帶中，且西南風加強帶來充沛水氣，中南部及澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，尤其南部可能有局部短延時豪雨出現。

氣象署說，其他地區上半天大致多雲，僅北部有零星短暫陣雨，中午過後北部、東半部易有雷陣雨，並有局部大雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署預報，周二清晨低壓帶持續影響且西南風偏強，中南部及澎湖、金門、馬祖雨勢明顯，白天起雨勢減緩，但水氣仍偏多，中南部及澎湖、金門、馬祖有短暫雷陣雨，有較大雨勢機率；北部及東半部地區則為多雲，午後北部、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，仍有局部大雨機率。

氣象署表示，周三至周日高壓勢力逐漸增強，水氣減少，天氣回穩，台灣各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨；周三、周四清晨至上午南部亦有零星短暫陣雨；澎金馬周三、周四仍有短暫陣雨，周五起也轉為多雲到晴的天氣。

▼最新雲雀路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

