北韓2大學生私下偷酸「援俄士兵死一堆人」！　下場超慘遭流放

▲北韓先後派遣上萬士兵到俄羅斯支援，然而其中卻有5000人在前線死傷。（圖取自朝中社社）



記者王佩翊／編譯

北韓先後2次向俄羅斯派遣1萬4000名兵力支援俄烏戰爭，儘管平壤當局始終並未承認，但2名被烏軍俘虜的北韓士兵也再度成為有力證據。不僅如此，種種跡象顯示，此事早已在國內悄悄傳開。有2名學生就因談論到「有很多北韓士兵因支援俄羅斯戰死沙場，甚至有人被俘後說想要去南朝鮮（南韓）」，因此遭到公開批鬥，並被流放。

英國國防部日前指出，在被平壤政府派遣至俄羅斯支援參戰的北韓士兵中，已有約5000人傷亡。根據《每日北韓》引述平壤消息人士透露，隨著烏克蘭軍方公開2名被俘北韓士兵的影片，這場「秘密出兵」的傳聞也逐漸在國內發酵，引發北韓內部騷動。

平壤市船橋區金哲柱師範大學3月20日在朝鮮勞動黨市委與青年同盟的主導下，召開一場罕見的「思想鬥爭會議」，全體師生共同參與，並在現場公開批鬥該校的2名大學生。

這2名學生因為私下談論到「我們國家派兵支援俄羅斯，結果死了很多人」、「有人被俘虜後說想去南朝鮮（南韓）」，被有心人士檢舉，因此遭到處罰。

整場批鬥會長達4小時，被點名的2名學生在台上被痛罵散播「子虛烏有的謠言」、「侮辱朝鮮人民軍忠誠性」，最終遭到退學處分，且作為懲罰，將被流放到寒冷的長津郡伐木事業所，這裡位於海拔上千公尺高山，冬天可達零下40度以上。其中一人為退役軍人，但也因此被開除黨籍，連朝鮮勞動黨黨員資格都保不住。

消息人士則透露，兩人雖然下場悽慘，但「已經算幸運」。因為他們都是平壤高官的獨生子，家長已事先打點關係，因此逃過被送進政治犯收容所勞改的命運，只被退學和流放。