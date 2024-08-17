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美女議員穿「讓美國再次偉大」高叉泳裝拍片　14秒影片吸700萬觀看

▲▼美女議員穿「讓美國再次偉大」高叉泳裝拍片　14秒影片吸700萬觀看。（圖／翻攝@3orovik、@realannapaulina）

▲美國共和黨眾議員安娜．露娜（Anna Paulina Luna）。（圖／翻攝@realannapaulina）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國共和黨眾議員安娜．露娜（Anna Paulina Luna）過去曾服役於美國空軍，並兼職擔任模特兒。然而，近日一段她過去擔任泳裝模特兒的影片曝光，引來兩派人馬大戰。

有網友在X平台上PO出該段14秒的影片表示，「安娜．露娜應該在我家附近的Hooters（連鎖波霸餐廳，以性感制服聞名）工作，而不是在國會」、「顯然我是左派，因為我認為女性不該擔任公職」，也被網友轟這說法根本是性別歧視。

▲▼美女議員穿「讓美國再次偉大」高叉泳裝拍片　14秒影片吸700萬觀看。（圖／翻攝@3orovik、@realannapaulina）

▲安娜過去擔任模特兒的影片被挖出，引起網友討論。（圖／翻攝@3orovik）

另外，也有一名20萬人追蹤的虛擬貨幣網紅在X上PO出同段影片表示，「這是安娜．露娜，一名共和黨女議員」，並在文末附上充滿愛心的表情符號，而該文也累積753萬次觀看。

影片顯示，安娜站在美國國旗前，身穿一套開高衩的藍色泳衣，以及白色過膝的長襪，而該泳衣印有川普的知名口號「讓美國再次偉大（英文縮寫：MAGA）」。安娜自信地在鏡頭前擺好姿勢，轉身一圈展示泳衣及好身材。

網友看完紛紛留言，「她很漂亮，這沒有什麼問題」、「我穿了也可以競選共和黨參議員嗎」、「我很高興我不是民主黨的人」、「她得到我的選票了」、「我再也不會投給民主黨了…」、「安娜想讓美國再次偉大」，也有人說認為安娜的穿著不恰當，不該讓她擔任公職。

針對網友們的留言，安娜表示，「我確認我確實穿過這款泳衣，你可以看出我在生物學上是一個女人」，並在文末標記MAGA、「與挖掘我近十年前的模特照片相比，有更好的事情可以打發你的時間」、「「左派試圖讓這成為一件事情，但卻無法定義女性，真是智商極低的行為，我們只能克服它吧」。

據悉，安娜今年35歲，過去曾服役於美國空軍，並兼職擔任模特兒，一直都是川普的堅定支持者，也於2023年起擔任佛羅里達州第十三國會選區聯邦眾議員，是佛羅里達州第一位女性墨西哥裔國會議員。

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