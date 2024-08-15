陳佩琪請假向病人道歉！鄭運鵬揭柯夫妻「最大通病」：心裡感到同情

▲柯妻陳佩琪用兒子當人頭開公司經營咖啡廳。（圖／記者袁茵攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲近期深陷政治獻金申報爭議，而他的妻子陳佩琪也因以兒子名義開設人頭公司，引發外界質疑。陳佩琪今（15日）面對大批媒體堵訪，最終決定打電話請假取消看診，事後她向受影響的病患致歉，「很抱歉讓你們看病的權利受損了。」針對夫妻2人種種爭議，前民進黨立委鄭運鵬也不禁感嘆「我心裡是很感到非常同情的。」

陳佩琪發文表示，她本來上班都是走路或搭公車、捷運，幾乎不會遲到，但今天上午被記者包圍，「我只42公斤，又嚴重骨鬆（不能久站需要椅子），單靠一己之力實在無法突圍」。她因此向無法看診的患者道歉，也對當時因她而需要繞遠路的捷運通道進出民眾表達歉意。

▲民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

對此，鄭運鵬也在臉書發文指出，看到陳珮琪被記者困住的畫面，甚至多次請記者「至少拿張椅子給我坐」，似乎是表明了沒辦法回答這些問題，不然就和記者們撐在這裡，讓不禁感嘆「我心裡是很感到非常同情的」。

鄭運鵬直言，柯文哲夫妻倆長期以來的問題就是「失去同理心」，平常自以為是、見獵心喜、幸災樂禍、無限上綱，相信他們從這次的經驗裡面有重新拾回同理心的能力，不管未來是繼續從政，還是回去從醫。他也勸誡民眾黨不少一樣有政治大頭病的朋友，希望能在這一波好好反思，「沒有人性的政治，不是政治。」

回顧近期的爭議，陳佩琪日前坦承，由於公務員不能開公司，但她9月底才退休，因此以兒子名字開公司，對此表達歉意。她也說，她算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。