豪華遊輪「瑪麗皇后2號」病毒大爆發　241人感染諾羅

▲瑪麗皇后2號爆發疫情。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

英美航運公司冠達郵輪的豪華郵輪「瑪莉皇后2號」（Queen Mary 2）爆發嚴重疫情！美國衛生官員指出，就在這艘郵輪從英國要前往加勒比海，結束為期4周的航程時，船上有超過240人感染了傳染性極強的諾羅病毒，預計瑪莉皇后2號將於6日返回英國港口。

瑪麗皇后2號是定期進行橫跨大西洋航行的郵輪，3月8日從英國南安普敦出發，預計於4月6日返回英國。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）報告指出，瑪莉皇后2號這次航程中，2538名乘客中有224人感染了腸胃病毒，1232名船員中17人確診，他們的主要症狀為腹瀉和嘔吐。

美國傳染病專家沙夫納（Dr. William Schaffner）表示，諾羅病毒「顯然被稱為郵輪病毒」，因其擁有極高的傳染性，在密閉的環境中，像是郵輪上，乘客更容易相互傳播，「只需極少量的病毒顆粒就可感染人體」，而且諾羅可以在環境表面存活數天甚至一周，代表手接觸到受污染的表面，再碰觸口部，就可能被傳染。

CDC指出，瑪莉皇后2號確診疫情後，冠達公司已加強船上的清潔和消毒工作，並隔離感染者，同時進行糞便檢測。冠達正在「密切監測」有腸胃症狀的乘客，迅速啟動的健康與安全措施已經奏效，感染病例數正在減少。