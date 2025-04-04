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1歲兒身上都是灰　英國媽一看驚覺「吃掉阿公骨灰」

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲英國女子拍影片說，兒子不小心吃了阿公骨灰。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名母親與1歲寶貝兒子在家，沒想到才上樓收個衣服，回到客廳時就發現兒子全身沾著灰，就連臉上也是，驚覺兒子吃下阿公骨灰，讓她當場嚇歪。這一幕也引起網友討論，留言稱「拜託告訴我這是愚人節的玩笑」。

紐約郵報報導，女子娜塔莎艾梅尼（Natasha Emeny）平時把她父親骨灰放在有蓋子的裝飾花瓶裡面，並把花瓶擺在櫃子最上面的地方，認為兒子柯亞（Koah）碰不到此處。但她發現，她其實大錯特錯。

娜塔莎艾梅尼這天發現柯亞全身灰在客廳走來走去的那一刻，突然驚覺花瓶蓋子已經被打開，骨灰灑得到處都是，櫃子檯面、沙發椅上都是，兒子衣服和臉上也是，「我花了一點時間才意識到那其實是我父親的骨灰」。

娜塔莎艾梅尼發現真相之後，隨即拍下眼前這驚人一幕，並影片中說「我兒子吃了我爸的骨灰」。但她也說，兒子從未對擺放父親骨灰的花瓶表現出任何興趣。

事後，娜塔莎艾梅尼向醫師求助，所幸這狀況並未對柯亞造成任何負面影響，醫師說只要給孩子多喝水就會沒事。

這一幕吸引不少網友關注，還有人稱「拜託告訴我這是愚人節的玩笑」。但娜塔莎艾梅尼無奈表示，她也希望這只是個玩笑。

不過娜塔莎艾梅尼透露，柯亞從未見過阿公，「我爸肯定會笑翻，絕對會覺得很好笑，我們家都喜歡黑色幽默」。

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