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厚臉皮是好事！專業醫師曝真相「膠原蛋白多」　超音波解析人臉

記者吳奕靖／高雄報導

經常我們在罵人時都會用到「厚臉皮」這個字眼，不過不說你可能不知道，厚臉皮可是有好處？知名皮膚科醫師彭賢禮就透露臉皮厚好處多，代表膠原蛋白比較多，相較起來，看起來比較不顯老，而現在透過超音波的畫面，帶你一起去了解什麼是厚臉皮。

▲超音波影像應用在臉部微整技術 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲超音波影像應用在臉部微整技術 。（圖／記者吳奕靖攝）

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彭賢禮醫師透過超音波影像來看皮膚的層次，臉皮薄不薄是看幾項，第一個部分就是皮膚的表皮層，一般人大約是在0.1mm左右，另外就是下面的真皮層，真皮層如果只要超過2mm多，就算是厚臉皮！彭賢禮也笑著說「厚臉皮這樣是比較好喔，代表他的膠原蛋白比較足夠」。

▲超音波影像應用在臉部微整技術 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這一層為皮膚的表層 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲超音波影像應用在臉部微整技術 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這一層為真皮層 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名皮膚科醫師彭賢禮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名皮膚科醫師彭賢禮（右2）             。（圖／記者吳奕靖攝）

超聲波（超音波）在醫學的應用非常廣泛，像是嬰兒的男女性別判斷、肝臟腫瘤、泌尿科的膀胱腎臟等，但其實現在醫美微整機器也會應用超音波影像，也視爲一種聚焦超聲波的治療，有了超音波的影像可以幫助醫師看到「第三層」皮膚，被稱為筋膜層，因為每一個人的胖瘦不同，皮膚的厚薄也不同，脂肪厚度也不同，臉的區域脂肪厚度也不同，「所以要怎麼樣確認音波有確實的打到筋膜，現在有了超音波的輔助，就能相較過往精準，有了影像在不同區域去掃，哪一個地方比較接近3.0或是4.5，就能打到我們預期的目標，就是要看到才能精準輔助」。

▲超音波影像應用在臉部微整技術 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲彭賢禮醫師強調「厚臉皮」可是一件好事 。（圖／記者吳奕靖攝）

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