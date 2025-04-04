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經濟部列受影響30大產品　4大補貼最高可申請4千萬

▲▼經濟部次長何晉滄出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲經濟部次長何晉滄。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，行政院長卓榮泰今（4日）率領財政部、經濟部與農業部、勞動部等首長召開記者會，經濟部次長何晉滄列出我國出口美國前30大產品，並一一說明影響程度。經濟部也提出外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助、爭取海外訂單幾大補貼，並投入總計600億預算。值得注意的是，經濟部長郭智輝雖然也有出席記者會，但並未發言，全程由次長說明。

何晉滄說明，2024年台灣對美順差649億美元，主要出口前30大產品，包含：資通訊產品、電子零組件、汽車零組件、扣件、機械零件、自行車、運動器材、家具、塑膠製品等。

就個別產業影響評估部分，何晉滄也一一列出，工業產品輸美1102億美金，包含半導體暫時豁免；顯示卡、伺服器、網通產品都是加徵32%關稅，影響獲利程度經濟部都持續評估中；鋼鋁及製品各國皆25%，可與其他對手國公平競爭，唯扣件將受影響；手工具及水五金適用32%關稅，短期獲利下滑。

運輸工具部分，輸美53億美金，汽車及零組件適用25%；自行車32%關稅，而小客車並未出口美國，汽車零組件因為產品驗證需要一年時間，短期仍會從台灣出貨，中長期會受到影響，自行車整車影響有限，零組件影響評估中。

機械部分，因為半導體設備輸美少、影響有限，而中小型工具機及產業機械將會受影響；石化、塑膠及橡膠部分，石化及橡膠製品輸美金額小、影響有限；而塑膠製品對美依賴程度較高，因關稅造成成本上升，降低競爭力。

另外還有運動器材部分加增32%關稅，面臨品牌客戶洽談成本移轉壓力；家具部分，市場競爭對手關稅較台灣高，受影響程度還要觀察；重機電32%關稅，由於需取得認證，短期較難被取代；電線電纜部分，內銷為主，影響程度要再觀察。

藥品部分暫時豁免，關稅尚待評估；醫材部分加增32%關稅，成本增加，可能影響廠商獲利；造紙輸美占比低；染顏料主要外銷東南亞，加工後輸美，可能有間接影響；化妝品部分，客戶無法完全吸收高關稅，利潤可能被壓縮。

經濟部提出外銷貸款優惠保證加碼，只要是合法登記的進出口廠商，近三年具出口實績、受美國關稅影響且單月營收較去年同期或前六個月任一個月，衰退15%以上，都可以適用，中小微企業保證額度6千萬、非中小企業每家1億元，保證成數，中小微企業9.5成、非中小微企業則8-9成，補貼最長兩年保證手續費，這部分預算60億。

中小微企業貸款加碼，近三年具出口實績、受美國關稅影響且單月營收較去年同期或前六個月任一個月，衰退15%以上，都可以申請，貸款額度每家最高3500萬、利率2.22%，這部分佔50億預算。

另外也提出研發轉型補助，有工廠登記證製造業、近三年具出口實績、受美國關稅影響，補助標的是協助廠商數位轉型、技術加值等，只要取得海外訂單或認驗證，個案補助5百萬、產業聯盟補助4千萬，不超過總經費50%、行銷費用30%，這部分編列200億預算。

爭取海外訂單部分，近三年具出口實績、受美國關稅影響企業，要在海外新設展示中心、發貨倉庫等實體據點，或代理、經銷商等都可以申請補助，單一企業最高5百萬、聯合申請最高2千萬，自備款須超過經費50%，這部分100億預算。經濟部也提供客服窗口0800056476，90線專人接聽，周一至周五8點半至傍晚6點。

▼美國對台灣祭出對等關稅措施，經濟部透露對產業衝擊範圍。（圖／經濟部提供）

▲▼美國對台灣祭出32％關稅，經濟部透露對產業衝擊範圍。（圖／經濟部提供）

▲▼美國對台灣祭出32％關稅，經濟部透露對產業衝擊範圍。（圖／經濟部提供）

▲▼美國對台灣祭出32％關稅，經濟部透露對產業衝擊範圍。（圖／經濟部提供）

▲▼美國對台灣祭出對等關稅措施，經濟部透露對產業衝擊範圍。（圖／經濟部提供）

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