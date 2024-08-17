政治獻金案「保珊」？　柯文哲：該處分要處分「但不要一次幹掉」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨中評會16日討論有關柯文哲總統大選競選期間政治獻金申報不實的懲處問題，但討論2個多小時後無結論，預計下周二再邀請當事人時任競總總幹事黃珊珊、財務長李文宗、會計師端木正等人出席說明。對此，黨主席柯文哲17日說，這種重大案件不贊成缺席裁判，「總要給當事人來陳述」；至於是否想保黃珊珊？柯說，該處分要處分，當然有政治責任，但是也不是說一次就把人家全部幹掉，這也不對啦。

根據民眾黨紀律評議裁決準則，黨員違紀行為處分共有3種，包含警告、停權及除名；停權指停止黨員權利，期限不得超過3年，除名則是開除黨籍。而依據《公職人員選舉罷免法》規定，不分區立委若喪失黨籍，將失去立委資格。

柯文哲說，這種重大案件不贊成缺席裁判，他們的消息也是從網路上或是大家代為轉傳，「我覺得這不公平，總是要...，特別是重大處分，總要給當事人來陳述」。

柯文哲強調，還是尊重中評會獨立的審判意見，但要給當事人有一個說明的機會，所以後來說先把案情了解，下禮拜二再把當事人找來說明。

媒體追問，這樣的意思，是否偏向不要開鍘黃珊珊？柯文哲說，該處分要處分，當然有政治責任，但是也不是說一次就把人家全部幹掉，這也不對啦。

至於若開鍘黃珊珊，是否會影響到2026的佈局？柯文哲說，「我有我的想法，但是畢竟中評會，所以又回到台灣民眾黨的特色，每個人都有自己的想法，有時候很難預測」。

柯文哲表示，其實對他來講，處份那個再說，先把目前這個事件結束才是當務之急，「不然每天媒體上砲轟，有一句話說，沒有死也半條命」。

柯文哲說，其實他非常清楚，那個憑證什麼都在，對民眾黨的人基本是有信任，只是說，會出這種匪夷所思的事；還有一點，民眾黨就是太誠實，就是誠實申報嘛。其他黨就在想說這太危險，乾脆不要記在上面，民眾黨是該記的全部記在上面，那寫得越多，被挑毛病就越多。

但是柯文哲說，不過也想過了，寧可誠實面對問題，然後在過程當中，把缺點一樣一樣改掉，這是比較好的。