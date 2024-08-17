連續兩天「搖到全台有感」　住宅地震險最新投保率出爐

▲8月16日上午7時35分，台灣東部海域發生規模6.3地震。（圖／氣象署提供）



圖、文／CTWANT

花蓮、宜蘭縣外海連續兩天發生地震，全台有感，九二一集集大地震也即將屆滿25週年。根據統計，我國住宅地震基本保險截至2024年7月底止，以全國戶數932萬戶計，投保率約38.6％，顯示仍有超過六成屋主尚未投保。

宜蘭縣近海8月15日17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7、最大震度5弱之強震，震源深度僅9公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天（16日）早7時35分花蓮外海發生規模6.3地震，最大震度4級，全台有感，中央氣象署稍早宣布將上午地震納入0403餘震序列，經統計目前0403主震加餘震已達1653起。

地震保險基金表示，已投保住宅地震基本保險的保戶，倘發現建築物有嚴重受損情形，請聯絡您的產物保險公司，保險公司將派員前往處理。

自民國91年4月1日起，住宅火險擴大承保住宅地震基本保險，民眾可投保後減輕火災及地震等災情造成之財物損失，並記得於投保時勾選「續保約定」條款，以確保保障不中斷。民眾若想獲得更多保障，可在投保住宅地震基本保險後，評估加購超額、擴大及輕損等商業地震險。

延伸閱讀

▸ 她試168斷食法瘦了 身體出現2症狀…7個月後離世

▸ 地震要先開門？韓籍老公給一關鍵解答 天心大讚：蓋房證不是考假的

▸ 在廁所解放拉肚子…補妝妹嫌沒水準！ 她委屈崩潰大哭「廁所不是給人上的嗎？」