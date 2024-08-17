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中元節甩衰運！4種人拜「地官大帝」翻身發財：運勢再提升

一年一度的中元普渡，其中，三官大帝中的地官大帝，生日是農曆七月十五，相傳祂會在這天進行赦罪、懲治。（圖／Pixabay）

▲一年一度的中元普渡，其中，三官大帝中的地官大帝，生日是農曆七月十五，相傳祂會在這天進行赦罪、懲治。（圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

2024年8月18日為中元節，除了普渡拜拜之外，這天也是「地官大帝」生日，同時是轉運的好時機，趁中元節拜地官大帝，就能赦罪改運，且有4類人要特別注意。

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根據《搜狐網》指出，三官大帝分別主「天官賜福、地官赦罪、水官解厄」。

其中，地官大帝就是掌管地府之事，在道教中認為，農曆七月十五「中元節」是地官大帝的聖誕日。在這天，地官會檢閱民間善惡，進行赦罪及懲治，被選中的惡人會永世難以超脫，所以選在這天祭祀地官大帝，就能替世人赦罪解厄，以下4類人可藉由祭祀地官大帝，獲得庇佑再提升運勢：

1. 第一類人是經常遇到小人或做事總碰壁，可能無形中受到第三方阻礙，中元普渡會緩解這些負面影響。

2.再來就是工作中經常被指責或無法得到應有認可，有可能是過去積累債務牽連到運勢，因此可利用中元節點燈植福來翻轉局面。

3.第三類人則是總會與人產生摩擦者，難以建立良好人際關係，有可能是宿世造成惡業，因此可趁著中元節的超拔度化活動，改善問題。

4.最後一類人就是財務狀況一直不穩定者，有可能是過去的陰債，也就是前世債在干擾財富，清理業債、補納財庫，財運將出現一番新變化。

另外，命理專家雨揚老師也提供3種輕鬆補財庫方法：

1.中元節當天的晚財庫時辰，晚間7點到9點（戌時）準備紅包，放入168能量數字的紙鈔或錢幣。

2.點燃招財香或是檀香、沉香，心中默念黃財神心咒《嗡．藏巴拉．札楞札耶．梭哈》，同時將紅包順時鐘方向過3圈， 再拿著紅包誠心許願，願望越具體越好。

3.紅包最後可放在化妝台、衣櫃、公司抽屜或是收銀台，祈願事事順利，財富、貴人自然來。

CTWANT提醒您  民俗說法僅供參考

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