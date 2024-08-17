兒打掃家裡驚見腐爛屍體　竟是失蹤10年的媽媽...

▲兒找清潔公司打掃自家垃圾屋，竟在房間內發現母親遺體。（圖／翻攝自スッキリンお片付けチャンネルYT，下同）



圖文／CTWANT

日本東京先前有一名48歲女子在母親死後，居然將遺體藏在公寓租屋處的冰箱內，直到她付不起房租被迫搬走，清潔工打掃時意外發現遺體，藏屍事件才被揭發。未料近日有日本清潔公司指出，他們接受顧客的打掃工作，結果在清掃的時候，意外發現到顧客失蹤10年的母親遺體，在屋內的垃圾堆內被發現。

▲業者接獲一名20多歲男子要求，請他們幫忙清理家中不需要的物品。

從這間來自兵庫縣的清潔公司業者的頻道畫面可見，業者當時記錄下清理一間 垃圾屋的過程，影片拍攝時間是在2023 年12月，當時業者接獲一名20多歲男子要求，請他們幫忙清理家中不需要的物品。

▲工作人員意外發現了像人骨的東西，同時在附近發現被毛毯包裹的遺體。

據了解，這名男子的母親10年前突然失蹤，父親在2年半前去世，姐姐則是換工作而搬離，正當工作人員開始清理男子母親失蹤以來10年間未曾有人踏入的和室，除了發現有10年前的報紙和點心等物品外，工作人員竟意外發現了像人骨的東西，同時在附近發現被毛毯包裹的遺體。

▲工作人員原以為是模型，但太過逼真才向男子確認。

工作人員原以為是模型，不過實在太逼真，加上有脂肪溶解的痕跡，於是向該男子確認，當男子見到後也驚呆表示，「呃…… 咦？？真的嗎？？」男子表示，沒想到失蹤10年的母親，居然是在自己居住的家中和室內，清潔公司隨後報警，警方也到現場調查，據了解，這名男子和父母的關係並不好，雙方經常爆發爭吵，由於各自住在不同房間，男子與雙親雖在同一個屋簷下，但鮮少溝通。

▲男子沒想到失蹤多年的母親，其實仍在家裡。

男子表示，母親失蹤當時，家裡曾有警察來進行 DNA 檢驗，男子僅表示，不清楚母親具體的失蹤過程，只是沒想到失蹤多年的母親，其實仍在家裡，而類似狀況過去也曾發生在東京，一名清潔工未一處公寓打掃時驚見一具腐屍，經警方追查，48歲的女子吉野由美，因為付不起房租被迫搬遷，不過她居然將死去母親的遺體藏在冰箱內，直到清潔工打掃才讓藏屍案曝光。警方研判其母至少已死亡10年。

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