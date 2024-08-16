超兇看板娘Coser「後媽裙完美還原」吸84萬觀看：靈魂都被吸走了

▲韓國繪師K_Pring邀請Coser「華子狐」擔任C104的看板娘。（圖／翻攝@K_Pring654、@875cos）

記者鄒鎮宇／綜合報導

在X平台上有54萬人追蹤的知名韓國繪師K_Pring，近日參加日本同人誌販售會Comic Market 104（C104）時，為了推廣新作而請Coser「華子狐」擔任看板娘，完美還原作品中的角色。

K Pring於本次C104參展，推出新作品《Dongtan style》，女主角為戴口罩、身穿灰色後媽裙的角色。同時，K Pring也邀請在X平台上有6.3萬人追蹤的Coser「華子狐」擔任看板娘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼華子狐完美還原新作角色。（圖／翻攝@K_Pring654、@875cos，下同）



華子狐近日PO出還原角色的對比圖後，吸引超過84.3萬人次觀看，按讚數也高達1.5萬人。網友看完紛紛留言，「就是本人」、「她口罩拉下來瞬間我整個靈魂都被吸走了」、「簡直太可愛了」、「完美還原耶」、「找本人來是不符合規定，應該把她趕出會場的，但是念在有創意夠噱頭，小姐貴姓啊」。