價值8800的名字！新手媽找「最強命名師」換2組名　眾人看傻：會哭

▲幫小孩取名是許多新手爸媽美麗的煩腦之一。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

從姓名學來看，名字的好壞影響一生，因此有些長輩會希望家長找算命師協助，期待孩子有好運氣。然而，一名新手媽媽發文抱怨，因公婆不願讓她與先生自行取名，特別花費8800元找來新竹最強的命名師，結果命名師所取的兩個名字讓人超難懂。貼文一出，笑翻不少網友。

這名媽媽在臉書社團發文分享，她的女兒在今年7月24日出生，因公婆拒絕讓她與先生自行取名，因此只能花費8800元去找了號稱「新竹最強」的命名師來幫孩子取名，最後拿到了周檣雴（ㄑㄧㄤˊㄌ一ˋ）和周櫺齡（ㄌㄧㄥˊㄌㄧㄥˊ）兩個名字。

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▲有網友分享，花了8800元請新竹最強命名師幫孩取名，結果換來兩組超難生僻字。（圖／翻攝自臉書）

對此，原PO傻眼表示，看到這兩個名字後她馬上決定自己為孩子取名，因為「不想讓孩子一輩子都在解釋名字怎麼唸！」她也透露，公婆已經決定將房產留給大伯，因此她先生並不需要擔心繼承財產的問題。

貼文一出，不少網友紛紛笑稱「看字而已就覺得有陰森感」、「這名字怎麼有種喪的感覺」、「名字就是要讓別人可以稱呼，取這種名字是要為難誰？」、「光看就不舒服了」、「像在辦喪事才會出現的字」、「你要你小孩寫死嗎？人家寫考卷要交卷了，你小孩才剛寫好名字」、「孩子學寫自己的名字會哭死」。