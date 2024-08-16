體恤救災辛苦　台南鹽水居民公所送暖感謝

▲台南市鹽水區13個里中的12位里長，16日前往鹽水區公所送花，為救災人員加油打氣，感謝對救災及災後復原的努力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風肆虐南台灣， 16日台南市鹽水區13個里中的12位里長前往鹽水區公所送花，為救災人員加油打氣，感謝對救災及災後復原的努力。

台南鹽水上帝廟主委陳火盛、義中里里長陳續賢、三明里里長趙添成、水秀里里長顏秀盆、竹林里里長佘美卿…等等12里長今早前往鹽水區公所，表達對鹽水區公所的支持 。鹽水區橋南里長暨里長聯誼會會長陳榮斌表示，今日聯合本區12里里長來公所，是為聲援區長及公所同仁，在凱米颱風期間，公所團隊救災的努力，大家有目共睹，不能因為三言兩語，就抹殺其付出及辛勞。

陳文琪區長表示，15日抗議事件造成公所士氣低落，感謝里長及鄉親們的鼓勵及支持。陳文琪指出，凱米颱風7月26日凌晨3時30分左右由竹圍後橋湧入大量泥水，造成鹽水區多處公共設施毀損、路樹倒塌，民眾受困家中無法外出。陳文琪表示，風災發生當下，市府、公所以及國軍等相關單位戮力救災、同時間要處理路樹倒塌、電線掉落、運送物資等工作。緊急狀態中或有未盡之處，會虛心檢討。陳文琪也感謝民間團體自發性協助運送物資、里長們辛苦救災及災後復原。

新營太子宮許清標主委表示，26日當天淹水嚴重，許多便當店因風災未能營業，即使有便當，也不一定能順利送到達。得知災情，新營太子宮立即捐贈便當，並雇用大卡車深入災區協助發放。下營上帝廟、慈濟等各界企業及民眾均捐贈便當及物資，即時動員投入救災，幫災民度過難關，避免災害擴大。

許清標表示，第一時間就接到鹽水公所請求支援的電話，肯定公所對救災的努力，風災當下忙著救災和人力調度，提供餐食部分，難免忙中有所疏失，即便有未盡完美之處，也應多予以體諒以及鼓勵。