台南消友會第二辦事處慰勞救災人員　表揚全國消防績優救護人員

▲台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長，前往第二大隊頒贈獎勵金慰勞凱米颱風辛勞救災消防人員及榮獲全國消防績優救護人員柯又豪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長，前往台南市消防局第二大隊頒贈獎勵金慰勞凱米颱風辛勞救災消防人員及榮獲全國消防績優救護人員柯又豪。

7月25日凱米颱風登陸台灣，3天內在台南地區降下1340毫米雨量，強降雨造成麻豆、下營、官田等各區紛紛傳出淹水災情。消防局第二大隊短短2日內受理民眾72件報案，共出動警、義消55名及8艘船艇，協助136位民眾疏散撤離，鑑於警消人員疲於奔命救災，日前消友會第二辦事處胡處長特別至第二大隊所屬分隊頒發凱米颱風救災獎勵金，今日再次感謝救災人員的辛勞，對於救災人員反應曾文區皮卡救災車輛加裝進氣管以提升車輛救災性能，所需費用消友會來全力支持。

此外，麻豆消防分隊同仁柯又豪在全國各縣市消防菁英脫穎而出，榮獲2023年度全國消防績優救護人員，實屬難能可貴。胡處長亦特別頒發獎勵金，勉勵爭取全國佳績的消防人員，同時也頒發救護獎勵金給第二大隊積極搶救人命的救護有功人員，感謝警消人員在救護勤務傑出的表現，並期許在大家的共同努力之下造福更多市民。

消防局長李明峯表示，本次凱米颱風市長黃偉哲對所有警、義消人員對執行各項救援勤務全力以赴，表達感謝之意；另外也非常感謝胡處長所率領的消友會第二辦事處全力支持，做為消防局第二大隊的強力後盾。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅指出，這次凱米颱風造成多處淹水災害，消防同仁能夠急速救援，協助民眾順利脫困，仰賴平時的訓練有素及整備，非常感謝消友會第二辦事處慰勞及勉勵二大隊消防人員，期許第二大隊人員在各項勤業務上，能夠維持更好的表現。