蕭美琴感謝奧運英雄團結台灣　「啦啦隊會分攤你們辛苦、委屈」

▲副總統蕭美琴一起接見台灣奧運英雄。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統府與文化總會16日為台灣奧運英雄們，舉辦「台灣英雄，榮耀同行」活動，副總統蕭美琴致詞時表示，感謝大家團結了台灣，在運動場上看到台灣人民不分年齡、黨派，不分興趣喜好讓大家團結在一起。她說，你們的眼淚，我們也在流眼淚，你們流汗時候，我們一樣心疼。

蕭美琴表示，從總統賴清德邀請她擔任副總統以來，每天都是壓力，只有今天很幸福，因為可以看到台灣奧運英雄們，「我真的要感謝每一位在場的運動員跟沒有辦法來的台灣英雄們，感謝你們用努力跟汗水讓國人受到感動」。

蕭美琴表示，感謝你們讓我們受到鼓舞，鼓舞比你們要年輕，但對於運動、體育或是任何領域都有夢想的人，感謝你們激勵許多台灣青年，感謝你們感動許多期待台灣更偉大的我們。

蕭美琴指出，對於奪牌的選手，她非常榮幸可以親自恭喜大家，感謝大家，更感謝你們團結了台灣，只有在運動場上可以看到台灣人民，可以不分年齡、黨派，不分興趣喜好，大家團結在一起，你們的笑容，你們的淚水，是感動許多台灣人的動能，你們的笑容是讓台灣人更有幸福感，更有榮譽感，更有驕傲感的力量。

蕭美琴表示，也要感謝好幾位英雄們，不論有沒有奪牌，尤其沒有奪牌的各位，每一次勝利都是一次次經驗所堆疊出來的，有時候是好幾年，甚至是十幾年的汗水跟淚水，才有最後那幾分鐘跟幾秒的榮耀。

蕭美琴說，經驗的堆疊，大家都看到跟感受到了，你們的眼淚，我們也在流眼淚，你們流汗時候，我們一樣心疼，這些經驗堆疊，將是你們未來勝利最重要的步伐，而且會非常踏實。

另外，蕭美琴也感謝奧委會、國訓中心、所有教練、體育署、防護員、醫療團隊與後勤所有朋友們。她也感謝台灣2000多萬的啦啦隊，跟她一樣晚上看比賽睡不著，因為心跟大家在一起，台灣的啦啦隊員不是要給選手更大壓力，而是分攤辛苦，分攤委屈，更是要用一起加油的念力，跨越半個地球，讓你們感受到無比力量，就是讓台灣持續進步，讓台灣偉大的力量。