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普渡很隨便「晚上頭暈、累爆」！他重拜嚇壞：不要不信邪

▲婦人罹患肺阻塞，醫護團隊到居家訪視的時候發現，婦人是因為燃香成了病灶 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

周日就是農曆七月十五中元普渡（國曆8月18日），有網友表示，媽媽最近出國，交代要幫忙拜拜，可他本身不太信這些，拜得很隨便，沒想到後來身體一直不舒服，甚至一個人在家一直有種緊張感。於是原PO隔天重新認真拜一次，「神奇的是…拜完後大概30分鐘左右，頭暈跟疲憊感還真的不見了」，話題引發議論。

該位網友在Dcard發文「普渡真的不能亂拜」，說媽媽因為最近出國玩，就交代要幫忙拜拜、普渡，但因為他本身不太信這些習俗，加上天氣熱到令人不想出門，他就耍小聰明，隨便拿了家裡有的餅乾、水果拜一拜，就趕著出門找朋友。晚上報備時，他就被唸了一頓，被罵拜得很隨便、東西準備不夠，隔天得再拜一次。

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原PO就說，平常的他絕不可能理會，「但那天感覺真的太毛了，從拜完後身體就一直不舒服，頭暈跟提不起勁，甚至跟朋友吃完飯回家後，一個人在家一直有種緊張感。」於是決定聽媽媽的話，隔天準備齊全一點再拜一次，起床後就去買了一個普渡箱，也很有誠意地道歉，「拜完後大概30分鐘左右，頭暈跟疲憊感還真的不見了。」

這令他不禁直呼，「第一次經歷這種感覺真的好可怕，但希望不會再有下次了」，文末也勸世，「這次經驗認真告訴大家不要不信邪…該做的還是要做到，也希望大家都可以安穩度過農曆七月，」

貼文引發討論，「第一張連香都沒，是要給誰啊……XD 真的很沒誠意感」、「寧可不拜也不要亂拜…想拜記得下次先查好怎麼拜」、「如果要隨心亂拜不如不拜」、「之前也被唸過，後來都不敢亂拜」、「沒空不必硬要拜，不拜100%沒事，若要拜就要講究，記得哦！」「隨便找間大廟報名普渡就好了，交給三官大帝處理啊，不要在家裡拜。」

其中，就有許多人驚呼，「千萬不要在自家拜，跑遠一點，去廟或者遠一點的空地、跟大家一起拜。以我個人來說，並不希望一群看不到的遊客跑到自家範圍內開趴！在家裡面拜，天啊，妳真是太好客了！」「不能在室內，要在室外」、「我的天，你媽在拜拜你都沒在看嗎？好兄弟要在室外拜，嚴格來說連騎樓都不能拜，你真有種。」

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