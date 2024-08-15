中元普渡拜12種食物「運勢大發」！命理師：旺一整年

▲命理師透露，普渡可以拜12種食物，讓運勢大發、大旺一整年。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

今年國曆8月18日是中元普渡的日子，目前已有許多民眾開始準備普渡用的供品。對此，命理老師「小孟老師」分享，普渡拜12種食物能讓運勢大發、大旺一整年。

小孟老師在臉書上分享，普渡拜的食物有學問，若選對了食物，就能讓運勢大發、大旺一整年。而他也推薦了12種食物，分別如下：

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一、奇異果：奇異果又稱為吉利果，因此想求財的朋友建議可以拜奇異果來增強財運。

二、橘子：橘子象徵大吉，而橘子顏色為黃色也有黃金的意味，因此建議可以拜雙顆代表雙喜臨門。

三、水蜜桃：水蜜桃如同「蟠桃」，吃了後會延年益壽還能增強財氣。另外，水蜜桃裡有很多水，水又象徵為財，因此拜了後就能獲得財神爺眷顧。

四、葡萄：葡萄為一整串，粒粒堆疊代表財富堆疊，象徵錢一整串進來，偏財運十足，若想求偏財運的朋友建議可拜葡萄。

▲命理師透露，普渡可以拜12種食物，讓運勢大發、大旺一整年。（圖／ETtoday資料照）



五、火龍果：火龍果顏色為紅色，也是財氣與喜氣的顏色，因此拜火龍果能大發四方偏財。

六、魚：拜魚必須是整條魚，魚尾不僅要挑選大的而且要長，因為魚尾大代表力游向上，魚尾長則象徵財氣長。

七、肥豬肉：豬肉可挑選越肥越好的，因為肉越肥則代表大口吃四方、財氣驚人，也顯示拜完後能中大獎吃到飽。

八、龍眼：在中元普渡時，可準備龍眼當作供品，象徵會充滿龍氣。

九、花與芒果：在中元普渡祭拜時，可準備花與芒果當作供品，一起拜象徵會「開花結果」。

十、5顆水煮蛋：若想求財的朋友，建議可在中元普渡時準備5顆水煮蛋，象徵金雞下蛋五福臨門，財源廣進。

十一、仙草蜜：想求健康的朋友，建議可在中元普渡祭拜時準備仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持。

十二、糖果：若想求愛情的朋友，建議可在祭拜時準備糖果，象徵讓好兄弟吃到甜頭賜給你戀愛。