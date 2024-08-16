普渡飲料罐「香要怎麼插」　7歲兒秒回一句！爸驚：活36年沒想到

▲7歲兒子秒回可用橡皮筋 。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

本周日就中元節（18日），許多民眾都會準備供品拜拜，而一名男網友透露，從小拜到大的他，每次都苦惱著瓶瓶罐罐要怎麼插香，結果7歲兒子「爆強1招」有解，笑得原PO狂呼「我活了36年也沒想到！」文章引來萬人長知識，「我活了40年總算被你兒子教會了」、「弟弟應該拿中元普渡諾貝爾獎」。

一名爸爸在臉書《爆廢公社》表示，一年一度要擺放普渡用品時，當他正在苦惱瓶瓶罐罐要怎麼分別插香時，7歲的兒子靈機一動直呼「用橡皮筋就可以了！」

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一番話讓原PO瞬間恍然大悟，並自嘲拜了這麼多年，「我活了36年也沒想到！」

該文轉發到爆料公社，也引來1.6萬人笑稱長知識，「這故事告訴我們！要多聽聽年輕人的意見！別老是一副自己資深自己最厲害」、「好聰明喔！我也沒想到耶」、「真的好聰明哦...我小時候都用戳的，無止盡的戳塑膠膜」、「你才活36沒想到，我活了48歲也沒想到」、「我活了40年總算被你兒子教會了」、「這可以申請專利了」、「這篇好實用」、「弟弟應該拿中元普渡諾貝爾獎」。

也有其他人分享，「我都用可以手撕土黃色膠帶」、「橡皮筋+吸管路過」、「太晚看到，我還用膠帶黏」、「吸管裁短+尾部釘書針+膠帶黏上，可以重覆使用」、「我還花錢買可以插的夾子」、「在賣場也都有推拜拜用的餅乾一小箱，邊角有做可內凹設計還附文字說明，只是裡面種類不一定喜歡吃而已」。