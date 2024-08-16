日本警視廳激推「防災瓶」DIY　收納10樣小物輕鬆避難

▲日本警視廳推薦在「防災水瓶」放入10樣小物，便於平常遇到天災時攜帶使用。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本宮崎縣日向灘8日下午發生規模7.1強震，氣象廳因此發布「南海海槽地震臨時情報」，時間長達一周，加上今年第7號颱風安比暴風圈預估影響關東地區，因此如何準備防災物品，成為日媒熱烈討論的議題。其中，警視廳推薦自製「防災瓶」，將10項防災小物塞入水瓶中，以便攜帶在身。

根據《哈芬登郵報》日文版，面對地震、颱風等天災來襲，人類成為全世界最渺小的存在，對於災難將於何時發生，根本處於未知狀態，因此日本警視廳災害對策客便多次透過社群平台X發文，分享來自岩手縣的葛卷高中學生們集思廣益後製作「防災瓶」的經驗。

學生們針對河川氾濫時進行思考，最後制定出方便攜帶在身的防災水瓶。

首先，準備一瓶500ml的保溫杯，接著將以下10樣防災小物放入保溫杯中：口哨、壓縮毛巾、嘔吐袋、迷你手電筒、塑膠袋、常備藥物、OK蹦、酒精消毒棉片、羊羹、現金，平常可以將保溫杯放入出門時攜帶的背包。貼文也強調，其實可以依照自身需求，考量到底該放入何物。

對此，日本網友們讚嘆不已，「希望能夠對外販售」、「無論是誰都能輕易準備」、「真的方便攜帶耶」。