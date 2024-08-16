安比颱風來了！日本丸龜製麵200間店、超商暫停營業　百貨不開門

記者詹雅婷／綜合報導
今年第7號颱風「安比」侵襲日本，目前東京羽田機場和成田機場已取消750多個航班，東京迪士尼宣布16日提早至下午3時休園。除此之外，日本烏龍麵連鎖店「丸龜製麵」在關東地區約200間店鋪也不營業。
富士新聞網、NHK報導，受到颱風影響，東方樂園16日宣布，出於安全考量，東京迪士尼樂園與迪士尼海洋樂園會提早至下午3時休園。日本連鎖便利超商羅森（LAWSON）、7-11、全家部分門市也將暫停營業。
百貨業的部分，SOGO千葉店（そごう千葉店）15日就透過社群平台X發布公告，宣布16日不會營業，預計17日恢復照常營業，但屆時開店時間可能依據天氣等狀況有所變更，三越伊勢丹4間分店也不會營業。
餐飲連鎖業的部分，丸龜製麵在關東地區約200間店鋪不營業，漢堡王（バーガーキング）關東地區分店全天不營業，但有部分店鋪除外，塔利咖啡（タリーズコーヒー）關東地區部分店鋪不營業。
【8月16日（金）臨時休業のご案内】— そごう千葉店 (@sogo_chiba) August 15, 2024
台風7号の影響により、誠に勝手ながら8月16日（金）は臨時休業いたします。何卒ご理解いただきますよう、お願い申しあげます。
8月17日（土）は通常通り営業いたします。
※天候・交通事情により開店時間が変更となる場合がございます。https://t.co/qoqHpkG4fi pic.twitter.com/W7nqUUJ3R2
臨時休業のお知らせ— バーガーキング・ジャパン (@BURGERKINGJAPAN) August 15, 2024
台風の影響により関東エリアの店舗（一部除く）につきまして8/16(金) 終日、臨時休業いたします。
各店舗の情報は、公式ウェブサイト・アプリの「店舗検索」ページでご確認いただけます。
お客様にはご不便、ご迷惑をお掛けしますが何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
▼日本東京新宿民眾16日撐傘上街。（圖／達志影像／美聯社）
讀者迴響