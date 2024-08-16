安比颱風來了！日本丸龜製麵200間店、超商暫停營業　百貨不開門

記者詹雅婷／綜合報導

今年第7號颱風「安比」侵襲日本，目前東京羽田機場和成田機場已取消750多個航班，東京迪士尼宣布16日提早至下午3時休園。除此之外，日本烏龍麵連鎖店「丸龜製麵」在關東地區約200間店鋪也不營業。

富士新聞網、NHK報導，受到颱風影響，東方樂園16日宣布，出於安全考量，東京迪士尼樂園與迪士尼海洋樂園會提早至下午3時休園。日本連鎖便利超商羅森（LAWSON）、7-11、全家部分門市也將暫停營業。

百貨業的部分，SOGO千葉店（そごう千葉店）15日就透過社群平台X發布公告，宣布16日不會營業，預計17日恢復照常營業，但屆時開店時間可能依據天氣等狀況有所變更，三越伊勢丹4間分店也不會營業。

餐飲連鎖業的部分，丸龜製麵在關東地區約200間店鋪不營業，漢堡王（バーガーキング）關東地區分店全天不營業，但有部分店鋪除外，塔利咖啡（タリーズコーヒー）關東地區部分店鋪不營業。

▼日本東京新宿民眾16日撐傘上街。（圖／達志影像／美聯社）