福岡16歲女高中生上學前喝醉酒！　搭公車逃票還「襲胸」司機大叔

▲西鐵巴士終點站雑餉隈車庫。（翻攝自google maps）

圖文／鏡週刊

日本福岡市1名16歲女高中生未成年飲酒，昨（15日）上午搭公車上學，下車卻沒付錢，男司機要求補票時她竟朝他伸手「襲胸」並攻擊，她被捕後還說忘了這樣做的理由。

根據《朝日新聞》《西日本電視台》報導，1名16歲女高中生上學途中，因為酒醉睡著，就這樣一路睡到位於博多區竹岡町三丁目的終點站內，不過她下車時卻打算逃票，司機則要求付車錢。

未料，女高中生突然朝47歲的司機大叔「襲胸」並毆打，1名女清潔工見狀報警，警方到場以現行犯逮捕了她，女高中生供稱「沒錯是我襲了他的胸」「但我不記得為什麼這樣做」。

經檢測這位脫序的女高中生，酒測值超標4倍之多，而由於日本法律規定20歲以下都不得飲酒，警方正深入追查其喝酒的地點中。

消息於網路傳開後，也引發日網友熱議，表示原以為是司機襲胸，沒想到反而是女高中生做的，直呼「資訊量太大」。

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