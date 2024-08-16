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新宿百貨貼出「簡體字公告」　中國人怒轟：歧視、不尊重咱的文化

▲▼新宿百貨「簡體字公告」惹怒中國人　轟：歧視、不尊重咱的文化。（圖／翻攝X）

▲伊勢丹百貨新宿店，在樓梯間貼出「簡體字公告」，引發爭議。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

日本「伊勢丹百貨」新宿店近期爆發爭議，因為業者在樓梯間張貼一則公告，使用簡體中文提醒，請勿坐在樓梯上、請勿在這裡飲食，卻被中國網友批評是歧視，不尊重中國文化。

FNN等外媒報導，針對不良行為，百貨在通往地下賣場的樓梯間，貼出公告寫道，「注意：請不要坐在樓梯上！請注意：請不要坐在樓梯上，並且請勿在此飲食！！」

由於公告只使用簡體中文，沒有日文、英文或其他任何語言，因此照片被發布在社群媒體後，瞬間引爆中國網友怒火，紛紛留言批評，「日本人不尊重咱的文化」、「這讓人不愉快」、「這是為了說我們（中國人）不好而寫的。在中國也很少見到這種（在樓梯上吃東西）的情況。很明顯是對中國人的歧視。」

也有不少日本網友支持百貨公司的做法，「這是日本，所以請尊重日本文化」、「中國人才不了解我們的文化」、「不要找愚蠢的藉口」、「中國不是有一句話叫入境隨俗嗎」、「在任何國家，坐在樓梯上都是一件麻煩事」、「如果您有任何不滿，請離開日本。」

不過，百貨公司負責人受訪時表示，由於這則公告「只有中文標示」，違反了公司規定，目前已經被撤除。除此之外，他並未透露細節。

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