美國白宮高層：盼年底前再推動「美日韓」領袖峰會

▲拜登、岸田文雄、尹錫悅去年5月曾出席廣島G7峰會。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）高度發展核武與導彈技術，加上近一年來加深與俄羅斯之間的合作關係，對東北亞安全造成重大威脅。因此，北韓成為再度拉緊美國、日本、南韓關係的重要議題。美國白宮官員表示，期盼能夠在今年底以前，再度召開美日韓峰會；然而，美國、日本卻即將面臨政府更迭。

根據《韓聯社》，美國白宮國家安全委員會印太事務主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）於當地時間15日在智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的「大衛營會議一周年」講座中表示，即便美國即將於11月舉行總統大選、日本即將於9月選出新任自民黨總裁做為首相，但還是盼能在今年底以前再度召開美日韓領袖峰會。

芮普胡伯表示，「我們會持續將（美日韓關係）構築為長期性的戰略夥伴關係。」

今年底以前，美國、日本政壇預料將迎來新的變化，包括美國現任總統拜登宣布放棄競選連任後，將由現任副總統賀錦麗代表民主黨，與前總統、共和黨候選人川普競選下一屆總統；至於日本則是預計9月選出新任自民黨總裁，不過現任首相岸田文雄14日宣布不參選，代表下一任首相即將換人。

針對岸田文雄做出的決定，芮普胡伯認為，「雖然政治性變化無法避免，但美日韓三國是活絡的民主國家。我們去年起主導將三方合作制度化的方案，深信長遠以來將能挺過一系列的變化。」

對於北韓和俄羅斯展開密切的軍事合作，芮普胡伯表達高度擔憂，「俄朝之間的軍事合作正快速進行，這代表著不僅對韓半島（朝鮮半島）、甚至是印太地區皆構成重大影響。」

芮普胡伯表示，如今面臨威脅升溫的情況，北韓問題早已成為拉緊美日韓三國合作的核心議題。她也期盼，美日韓三方的合作領域能夠擴展示南海（南中國海）、經濟安保、核心技術等範圍。