懷孕36周墮胎是真的！南韓警釐清影片真相　婦產醫：手術時是死胎

▲南韓一名20多歲婦女懷胎36周，最後疑似接受墮胎手術，涉嫌犯下殺人罪。（圖／翻攝自YouTube，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名20多歲女子今年6月透過YouTube頻道公開「墮胎Vlog」紀錄片，描述她在就醫照超音波後才發現懷胎36周後、幾近臨盆，經多方諮詢下在首都圈某診所成功接受墮胎手術。如今，警方證實該段影片並非偽造，而是確有此事。至於同意進行手術的婦產科診所院長則透露，手術取出時已是死胎。

根據《韓民族新聞》，先前南韓政府保健福祉部曾於7月15日蒐證後，就該影片的墮胎婦女、執刀醫師的「殺人罪嫌」向警方提出告訴。警方關係人士12日表示，目前已經確認上傳影片者、進行墮胎手術的醫師身分，已將該名懷孕墮胎的網紅、診所院長等兩人以嫌疑人身分立案調查。

警方透露，上傳該紀錄片的YouTuber為一名住在外縣市（非首爾）的20多歲女性，她在朋友的協助下前往首都圈某婦產科診所接受墮胎手術，目前該名女性已經2度接受警方傳喚、面對面調查；同時，警方也於7月底和本月初針對婦產科診所進行扣押，搜出院方的診療紀錄簿。

報導指出，儘管該段紀錄片經南韓媒體渲染報導後，掀起外界質疑該支影片是否為造假的聲浪，但經過警方再三確認後，已正式確定該影片並非造假；至於該名女性是否確實在懷孕36周的狀態下進行墮胎，警方表示雖然仍須透過醫療鑑定並諮詢專家意見，但目前僅能依據影片內的說法，且該婦產科診所的手術室並未設置監視器。

替該名女性進行墮胎手術的首都圈某婦產科診所院長（78歲），則是於14日接受韓媒《國民日報》獨家專訪，透露早在替該名年輕女性進行墮胎手術，當從母體取出胎兒時，發現胎兒早已是「死胎」狀態，因此對於政府在訴狀中提出的「殺人嫌疑」，予以強烈否認。

據悉，該名女性曾在紀錄片公開胎兒的超音波影像，表示懷胎36周墮胎前，胎兒頭部直徑達8.89公分、幾乎已然成形，且懷孕時她完全感覺不到身體變化，在花費900萬韓元（約新台幣21萬2505元）墮胎成功後，每當起身走路時，腹部便如同焚燒般疼痛。