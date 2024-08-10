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社會 社會焦點 保障人權

千萬年薪Google工程師養小三「給妻2萬生活費」　私生子成通姦鐵證

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲GOOGLE工程師遭控包養小三，讓她懷孕生子，法官判他和小三要連帶賠償正宮百萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名Google工程師年薪超過1000萬，他的妻子去年指控，工程師將給她的生活費從5萬減為2萬，卻開BMW和小三出遊、吃香喝辣，甚至同居，小三還懷了他的小孩，提告向兩人求償百萬。一審因證據不足，桃園地院判正宮敗訴，後來人夫和小三的孩子出生，正宮又提出上訴，兩人才坦承發生性行為並生子，台灣高等法院審理後，判兩人要賠正宮1百萬元。

正宮指控，她和丈夫在一起25年，育有1子1女，丈夫卻不顧她辛勞持家，在外包養小三同居，讓小三懷有身孕，又開著婚後買的BMW和小三出遊、吃好用好，卻在她外出上班後，把給她的生活費從5萬減為2萬。此外，小三更不時使用丈夫的手機，偽裝成丈夫和她聊天，內容極盡尖酸刻薄，讓她飽受煎熬，夜夜失眠，認為丈夫拋棄糟糠妻，根本和殺人兇手沒兩樣，要對丈夫和小三求償100萬。

全案審理時，人夫和小三否認正宮指控，表示人夫已善盡照顧家庭子女的責任。一審法官認為，正宮並未對自己的指控提出足夠證據，判兩人免賠。

而後小三生下女兒，正宮又上訴，人夫和小三才坦承確實有發生性行為並生下小孩，但仍否認同居。法官推算小三受胎期間時，小三和人夫確實為男女朋友且同居，人夫還將正宮住處的鑰匙交由小三自由出入，已侵害配偶權，審酌正宮為國中代課老師，財產總額約1千萬，小三從事服務業，年收約32萬，人夫在GOOGLE上班年收超過1000萬，判兩人要連帶賠償正宮100萬元。可上訴。

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