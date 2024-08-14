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女客用餐丟命！　迪士尼挨告辯「她老公有訂Disney+」要求撤回官司

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 唐蘇安和家人一起用餐後過敏身亡。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約一名女醫生去年和家人到迪士尼樂園遊玩，在餐廳用餐時因過敏反應身亡。家屬提告迪士尼犯下過失致死，未料迪士尼主張，因死者丈夫試用該公司旗下串流Disney+服務時曾同意「仲裁與該公司所有糾紛」，案件應在庭外解決，令家屬直呼荒謬。

綜合《每日郵報》等外媒，紐約大學朗格尼醫學中心42歲醫師唐蘇安（Kanokporn Tangsuan）對乳製品和堅果嚴重過敏，去年10月和家人到佛州迪士尼樂園的購物中心「迪士尼之泉」逛街，光顧一間酒吧，點餐時也反覆確認餐點沒有過敏原，未料唐蘇安吃到一半呼吸困難，當場倒地，送醫宣告不治，法醫證實她死於過敏反應。

唐蘇安的丈夫皮科洛（Jeffrey Piccolo）事後提起過失致死訴訟，控告迪士尼未適當培訓員工，依佛州法律索賠逾5萬美元，此外還要求提供精神賠償、收入損失及喪葬費用。

未料法庭文件顯示，迪士尼5月31日提出動議，聲稱皮科洛幾年前在PlayStation上使用Disney+試用服務時曾同意用戶條款，內容包括「除小額索賠以外，任何爭議都應透過個人仲裁解決」，還稱皮科洛去年9月使用該公司一款APP購買樂園門票時，也同意類似條款，因此案件應提交仲裁，而非由陪審團審理，要求駁回訴訟。

皮科洛的律師2日對此反駁，「消費者建立Disney+免費試用帳號時同意的條款，將永遠禁止消費者在與任何迪士尼所屬公司或子公司的所有糾紛中，獲得陪審團審判的權利。這非常不合理且不公平，法院不應強制執行這項條款」，且皮科洛是代表唐蘇安提起訴訟，而不是他自己。

訴狀指控，儘管事發的酒吧並非迪士尼所有，但由迪士尼負責菜單、人員招募和培訓，以及餐廳過敏原相關政策與程序，認為迪士尼未對員工進行適當培訓，員工也沒有確實警告死者，導致悲劇發生。

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