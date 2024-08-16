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獨／「洗錢大亨」收押看守所內...突遭牢友筆筒砸頭　帶傷出庭

▲▼洗錢大亨郭哲敏5月6日為所涉洗錢案到新北地院出庭，被法官表明不會准許改用電子手環，他同意不再要求換掉監控防逃的電子腳環。（圖／記者黃哲民攝）

▲「洗錢大亨」郭哲敏（前）審理期間曾交保5000萬元，並佩戴電子腳環監控防逃。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

被稱為「洗錢大亨」的北市88會館負責人郭哲敏，涉經營博弈網站、從事地下匯兌217億元，被起訴賭博、洗錢等罪嫌，現羈押禁見由新北地院審理中，日前傳出郭男在台北看守所遭其他收容人拿筆筒砸頭，幸無大礙，所方正調查事發原因，並對攻擊者違規處分。

據悉，事發於本周二（13日）下午，郭男和律師結束會面，管理員集合其他結束律見的收容人，準備帶隊回舍房時，1名收容人突然拿起管理員辦公桌上的1個筆筒，朝郭男頭部砸下去。

郭男被打中後退開，管理員立刻制伏動粗的收容人，並將郭男帶到所內衛生科檢查，幸未破皮流血，郭男也沒暈眩劇痛等不適，簡單處理後回舍房，昨（15日）照常出庭，未顯現異狀。

據悉，所方正調查事發原因，郭男尚未表明是否告對方涉嫌傷害，郭男的律師團屢次為郭男聲請交保停押被駁回，合議庭日前裁定郭男從今年7月12日延長羈押禁見2個月，並再度駁回郭男的交保聲請，此時發生這種意外，是否會促使合議庭准許他交保，有待觀察。

針對此事，郭男的律師婉拒回應記者查證，所方以事涉收容人隱私為由，不透露詳情。

▲▼洗錢大亨郭哲敏5月6日為所涉洗錢案到新北地院出庭，被法官表明不會准許改用電子手環，他同意不再要求換掉監控防逃的電子腳環。（圖／記者黃哲民攝）

▲「洗錢大亨」郭哲敏審理期間曾交保5000萬元，右踝並佩戴電子腳環監控防逃。（圖／記者黃哲民攝）

郭哲敏今年（2024年）4月23日曾獲合議庭准許交保5000萬元，限制住居與限制出境、出海，須佩戴電子腳環監控防逃，郭男迅速繳錢辦妥手續，出庭向法官反映電子腳環電池續航僅4小時且充電不便，希改用電子手環，但被法官勸退。

檢方提起抗告主張郭男交保恐影響尚未出庭證人的證詞，且郭男經常出國，有絕對財力偷渡國外生活，高院廢棄新北院合議庭的交保裁定，發回更裁，合議庭於5月7日改裁定郭男和共犯張旭昇續行羈押禁見，郭男短暫恢復自由15天就重回牢籠。

郭哲敏被控經營博弈網站、從事地下匯兌洗錢217億餘元等犯行，逃亡國外10個月後，去年（2023年）8月10日從泰國曼谷被遣送回台歸案、羈押禁見，去年11月被起訴涉犯賭博、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌。郭男的女友、前女模錢帥君曾低調旁聽開庭，與郭男深情對望。

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