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彰化鬼月「送肉粽」路線曝光超嚇人　民俗專家：恐驚擾好兄弟！

▲彰化市將於明日深夜舉辦送肉粽。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲彰化市將於明日深夜舉辦送肉粽。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市介壽里將於明(17日)深夜進行「祭送」科儀，據了解是有人輕生，家屬將進行「送肉粽」，不同於以往「送肉粽」通常會避開農曆七月，而且路線都是送往海邊，根據里長貼出的公告，指明天祭改地點在大學路，送煞路線則是從介壽里活動中心前，轉中興路上寶山路接139線道，讓人驚呼「這是要送到山上」！

介壽里即將於明日深夜舉辦送肉粽，因時間點在鬼月實在太敏感，讓當地鄰居人心惶惶。去年彰化市古夷里也在農曆7月11日送煞，民俗專家齊聲勸誡千萬不要鐵齒，「真的毋湯」，後來喪家改期，民俗專家也曾建議，鬼月送煞不僅送煞送不走，還會招來一票好兄弟，「真的不要鐵齒」，選在農曆8月才能帶來好運。

公告內容指出，祭改地點在大學路，送煞路線是從介壽里活動中心前，轉中興路上寶山路接139線道，一般都是送出海，但公告路線寫到139縣道，不少市民直呼「這是要送到山上嗎」，還是要沿著中彰快速道路送出海，路線沒有寫清楚，又在農曆七月舉行，讓人心裡發毛。

彰化市介壽里長蔡美香表示，這起「送肉粽」儀式，是因為有名住在外地中年男子外地民眾到里內輕生，家屬與禮儀公司辦理送煞「祭改」科儀，至於路線最終地點好像是要送到台中大肚山，她只是被告知要通知里民，其餘她不便過問，呼籲民眾明晚盡量避開。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙曾說，農曆七月「鬼月」陰氣正盛，是好兄弟放假的月份，送肉粽儀式會驚擾好兄弟，甚至會傷及好兄弟，假如要硬送煞恐怕適得其反，要是遇上法師功力不夠，不僅法師遭殃，連喪家都會有事情。若真的非得在鬼月進行送煞，要先向神明秉報，獲得允諾再進行。

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