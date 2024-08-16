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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳宗彥接受性招待遭南檢起訴　吳宗憲轟：監察院還在睡嗎？

▲▼ 「求生高手」艾德史塔福台灣媒體見面會,內政部次長陳宗彥 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳宗彥。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院前發言人陳宗彥於任職台南市政府期間，涉嫌關說並接受酒店業者性招待，昨遭台南地檢署起訴。國民黨立委吳宗憲怒批，「請問監察院還在睡嗎？還是又在上演裝睡的叫不醒？」近日南檢已經對陳宗彥的貪瀆案起訴了，反觀當初監察院對陳宗彥案的怠惰處理，再次揭示了監院在調查過程中的雙重標準與偏頗，淪為執政黨「東廠」已不是一天兩天，但他還是覺得痛心。

吳宗憲指出，在大家都耳熟能詳的前民進黨立委段宜康吞曲棍球案中，監察委員高涌誠仿彿是綠營的政治打手，不僅介入司法獨立，質疑檢察官的緩起訴處分決定，指責檢察官疏漏對扣案物的處置，甚至對承辦檢察官，進行二度彈劾、一追再追，監察權的行使一再侵犯檢察官的偵查核心，才是真正違反權力分立與制衡。

吳宗憲續指，監察院更展現了對藍營人士的毫不留情，今年4月，監察委員高涌誠約談新北市長侯友宜，只因為35年前作為刑事組長「臨時被叫去支援」的舊案，監察院不僅不處理當時的核心人士，還追殺辛苦的基層警員。但是，當面對綠營人士時，比如陳宗彥案，監察院卻猶豫不決，甚至屢屢有偏袒之嫌。這樣的雙重標準無疑於讓監察院失去了應有的公信力，更讓人民看清楚監察權已經漸漸變成打擊對手的政治工具。

吳宗憲直言，監察院早就淪為政治打手、監察權不彰，又擔心立法權出來監督執政黨。與其在那邊擔心主子被監督而費盡心力阻止國會改革，不如好好盡責地行使監察權，這樣的監察院方能成就國人之福。在這樣的背景下，他們更加有理由要求監察院對陳宗彥案進行二度彈劾，並且以同樣的標準對待所有涉及違法的政治人物，不論其黨派屬性。

吳宗憲提到，其實去年爆發陳宗彥在台南市政府任職期間，多次接受業者性招待，並協助關說，最終監委們選擇以十分懸殊的票數決定輕放陳宗彥，已經在當時引起外界大規模質疑；如今既然被南檢揪出一連串收受不正利益的貪瀆犯行重重打臉，屬於新事實、新證據已然充分，請監察院速速提出二次彈劾，亡羊補牢，猶未晚矣，到現在還在護航就真的天理不容。
 

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