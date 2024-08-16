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社會 社會焦點 保障人權

新北男從大陸買假車牌賣國人2倍價　落網強辯「自認不違法」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市刑大查獲陳姓男子從大陸購買假車牌向國人販售。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

懸吊偽造車牌案件今年起逐漸增多，台中市警局實施「淨牌專案」，近日查獲1名從事汽車精品業新北市陳姓男子，從網路向大陸購買假車牌，以2倍價格對國人販售，陳男到案辯稱「自認這樣沒違法」，警方不採信，依偽造特種文書罪嫌函送法辦，檢方訊後命2萬元交保。

台中市刑大指出，7月間1名許姓男子無故收到紅單，高速公路ETC又莫名遭扣款欠費，且罰單上車牌號碼雖與自己車牌一致，但照片上車型、顏色卻完全不同，經查，原來是1名吳姓男子從網路上購買假車牌懸掛，假車牌號碼恰巧是許男的車牌，最後許男無奈前往監理所更換車牌。

警方溯源追查，鎖定假車牌網路賣家，是1名新北市陳姓男子（31歲），經向新北地檢署聲請搜索票，9日前往陳男住處將他查緝到案，並從家中臥室、車內及前往超商取貨查扣偽造車牌共26面。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方從陳男住處臥室、車內及前往超商取貨查扣偽造車牌共26面。（圖／記者白珈陽翻攝）

警詢時陳男坦承假車牌是從網路上向大陸購買，分為「客製化」及「隨機進貨」2種，客製化價格為6000元（幣值皆為新台幣），隨機進貨為4000元，假車牌到了台灣後，陳男以2倍價格在網路兜售。陳男還辯稱這樣沒有違法，警方偵訊後依法函送法辦。

台中市警局本月1日起實施「淨牌專案」，為期1個月，持續針對違規案件嚴加取締，警方提醒，使用偽變造車牌，依據道交條例可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並禁止行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照，行為人則涉犯刑法偽造特種文書罪，將處1年以下有期徒刑、拘役或處9000元以下罰金。

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