賓士男酒駕遭扣牌　網購假車牌上路...警「AI巡防系統」揪出

▲新北男開賓士懸掛假車牌上路。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市一名52歲蘇姓男子因酒駕遭吊扣車牌，竟異想天開在網路上購買假車牌懸掛上路，上班途中駕駛其白色賓士轎車，被巡邏的大園警方發現後，以AI巡防系統當場查獲，全案依偽造特種文書罪移送法辦。

▲▼為巡警用AI巡防系統識破，依偽造特種文書罪將蘇男移送桃園地檢署偵辦。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，觀音分駐所員警於5日上午7時許，巡邏行經觀音區甘泉寺附近時，車上的AI巡防系統突然發出警示，辨識出前方一輛白色賓士自小客車疑似懸掛假車牌，員警隨即上前將該車攔下盤查。

蘇姓駕駛見事跡敗露，遂坦承他是因酒駕遭吊扣車牌，便在網路上以3千元購買兩面假車牌，讓他能繼續開車上路，警詢後依偽造特種文書罪將蘇男移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，近年來不肖民眾為逃漏稅金、因案車輛號牌遭吊扣(銷)，甚至為隱藏犯罪行跡嫁禍他人，竟鋌而走險上網購買假車牌懸掛，問題日益嚴重，為此桃園市刑事警察大隊研發「桃園AI巡防系統」，在巡邏車上加裝智能鏡頭，利用員警巡邏時將行動車牌辨識、即時影像傳輸、緊急通報等特殊功能，回傳並與警政署資料庫連線，讓偽造車牌、偷竊車輛及使用贓車等違法行為無所遁形。