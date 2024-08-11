又是假車牌！紅色保時捷不服攔查加速逃逸　車主這下慘了

記者游芳男／宜蘭報導

國道警11日上午8時50分許，在頭城入口匝道路檢時，攔下一輛疑似懸掛偽造車牌的紅色保時捷雙門跑車。32歲車主簡姓男子不服攔查並加速逃逸，警方於雪山隧道內尾隨，之後將車攔停。該超跑所懸掛的車牌RFU-6666並未存在於監理機關車籍資料檔案中，且車牌材質顏色與一般正常車牌有異。經查，超跑原車號牌於今（2024）年3月因超速遭監理機關吊扣，車主坦承因車牌遭吊扣，向友人購買偽造車牌以便持續上路。

▲這輛紅色保時捷掛偽造車牌。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

國九隊將持續深入調查簡男所懸掛偽造車牌來源及使用期間相關違規或違法行為，並將查究其行政及刑事責任。此案涉及刑法第212條偽造特種文書罪，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，以及道路交通管理處罰條例第12條第3款汽車使用偽造、變造或矇領之牌照，處汽車所有人新臺幣3600元以上10800元以下罰鍰，並禁止其行駛。

國道第九大隊呼籲用路人，行駛道路依速限行駛，避免超速違規造成車輛牌照吊扣。車輛號牌與行車執照屬具公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售或懸掛在車輛行駛，最重可判1年徒刑，最重處1萬800元罰鍰。警方將加強偽造車牌稽查取締，切勿心存僥倖，以身試法。